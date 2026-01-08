工會批大同醫院人力不足 長庚：指控不實服務量成長

（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高雄市立大同醫院去年起由高雄長庚醫院接手經營，但工會今天批評移轉至今仍人力不足，醫療品質下降。長庚回應表示，營運迄今服務量持續成長，相關指控毫無事實依據。

高雄市獨立總工會、高醫工會、大同醫院工會今天召開記者會，批大同醫移轉週年總體檢不及格，指長庚根本沒有準備好營運，「不到1年離職人數已破百人」，人力不足，工作流程亂七八糟，籲市府出面解決。

工會指出，造成醫護人員持續流失關鍵，在於長庚未履行當初向市府承諾的「保障勞動條件與福利」，表面上宣稱為留任員工每人加薪新台幣5000元，但刪減原有津貼與福利等，形成「變相減薪」。

工會要求市府與工會展開協商，正視醫療人力不足、人員大量流失及勞動條件惡化等問題，並確保長庚集團確實履行承諾。

對此，長庚醫院今天回應表示，營運迄今服務量持續穩定成長，且相關作業均合法合規，並在衛生局監督下依合作計畫契約確實執行。

長庚醫院表示，對於外部工會及大同工會指控「不到一年離職人數已破百人」、「醫療品質下降」等內容毫無事實依據，嚴重損害醫院名譽，並抹殺全院同仁1年多努力及付出，針對抹黑造謠者將保留法律追訴權。

高雄市衛生局副局長潘炤穎回應表示，衛生局關懷留任員工待遇與狀況，去年10月底就逐一進行關懷訪視，發現同仁對「紅利獎金」發放有意見，經協調，感謝院方加發「特別獎金」，預定1月26日發放。

潘炤穎說，大同醫院去年完成健保署的區域教學醫院等級評定，去年9月也完成相關單位的區域教學醫院評鑑，及重度級緊急醫療能力評鑑，包含葉克膜團隊及急性冠心症、重大外傷部分團隊，都已陸續建置。

潘炤穎表示，盤點大同醫院保障留任員工權益，經檢視條文、合約，初步認定符合保障義務；至於去年營運狀況，等財報完整後，會再進一步評估。（編輯：陳仁華）1150108