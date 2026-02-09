工會批強迫護理人員「跨科支援」 高醫駁說法偏離護理專業
[Newtalk新聞] 高雄醫學大學醫療企業工會今(9)日召開記者會，嚴正反對高醫院方在長期人力不足未改善的情況下，強推護理人員進行「跨科支援」，並要求挪移、調整國定假日作為工作日，痛批此舉罔顧病人安全與醫護人員勞動權益，形同要求「骨科代診婦科」、「卡車駕駛支援開客運」，已嚴重違反醫療專業分工原則。針對工會以不當比喻指控高醫春節期間採行之短期護理人力調度，並刻意渲染為「跨科支援的危險性」，高醫嚴正澄清，工會誤導性說法已明顯偏離護理專業實務，不僅可能造成社會對醫療運作的誤解，也未能如實反映第一線護理人員長期累積之專業能力與價值。
工會說明護理師本就會依據在醫院的各科別所需專業與訓練進行「分科」，如手術房、急診室、內科、外科、兒科等，不同科別護理師皆有其自獨立的專業訓練與技能。這乃是為了確保醫療品質與病人安全及權益的重要且必要的制度；然而，高醫長期以人力不足、調度困難為由，強推護理師「跨科支援」，高醫工會嚴正反對未經充分溝通與未經完整專業訓練，即恣意將護理人員跨科調動支援帶組「常態化」，醫療工作具高度專業分工，任意調動不僅增加工作風險，也讓員工承擔超出原本職責的壓力與責任，犧牲病人安全、勞工權益來填補制度性人力不足。
此外，工會也表示國定假日、休息日與例假日等為《勞動基準法》明確保障之休假權利，不應被任意挪移、調整或以其他名目變相剝奪，假日彈性化將使醫護人員難以獲得真正休息，沒有休息的醫療，只會換來更多醫療事故。
高醫聲明指出，今年春節連假長達9天，期間多數基層診所暫停門診服務，急重症與住院醫療需求勢必集中湧現，高醫作為南台灣重要之醫學中心，深知自身肩負的不僅是單一院區的營運責任，更是維繫區域整體醫療體系穩定運作的關鍵樞紐。基於「醫療服務不中斷」的核心使命，高醫啟動春節「全方位守護配套計畫」，在兼顧病人安全、醫療品質與同仁權益的前提下，提前因應連假期間的醫療量能高峰。高醫誠摯感謝所有於春節期間堅守崗位的高醫同仁，在團圓時刻仍站在第一線，與全國各地春節出勤的醫療夥伴一同守護民眾的健康與安全。院方亦另行提撥經費發放激勵津貼，以實際行動表達對同仁之敬意與感謝。
高醫指出，春節連假期間維持醫療服務不中斷，是醫學中心對社會應盡的基本責任，急診、重症、住院與感染性疾病照護需求，並無法因假期而停止，尤其在流感高峰與長假重疊之際，醫學中心更有責任確保醫療量能與整體醫療韌性，此為醫療專業之核心使命。院方並非對同仁任意要求「共體時艱」，更非臨時起意之人力安排。針對工會近日以不當比喻指控本院春節期間採行之短期護理人力調度，並刻意渲染為「跨科支援的危險性」，高醫必須嚴正澄清，工會誤導性說法已明顯偏離護理專業實務，不僅可能造成社會對醫療運作的誤解，也未能如實反映第一線護理人員長期累積之專業能力與價值。
高醫表示，醫療工作攸關病人生命安全與公共利益，其性質本即不同於一般產業。同仁於任職之初，皆已充分理解醫療專業所承擔之責任與使命，這次春節「全方位守護配套計畫」，院方除持續與各單位同仁進行多次溝通與協調，在兼顧民眾醫療不中斷之使命與同仁休假權益間衡平取捨前提下，審慎規劃醫護人力配置。春節期間，同仁相關出勤給付除均依循現行法規與往例制度外，院方更另行提撥經費發放激勵津貼，並將配合健保署春節加成獎勵方案，以具體回應同仁於假期中堅守崗位的專業付出。
針對工會以不當比喻指控本院春節期間護理人力支援「具有高度危險性」，高醫嚴正澄清並予以駁斥。春節期間，守護病安為院方唯一職責，而高醫所有人力規劃皆建立於符合專業評估與訓練基礎上執行，並在最大限度尊重同仁意願為前題下進行工作安排，以確保臨床照護品質與病人安全；護理專業的核心在於「全人照護」，其專業養成與臨床訓練強調基礎護理、病情評估、緊急應變及病人安全等，具有高度專業共通性。工會以不當比喻指控，不僅偏離醫療實務，亦打擊護理專業士氣，不僅可能造成社會對護理專業運作的誤解，也不利於護理專業形象的正確認知。本院始終將病人安全視為底線，所有人力規劃與支援皆經專業評估，特此澄清以正視聽。
高醫堅定守護民眾健康已近70年，仰賴第一線同仁與院方共同努力，這份守護生命的社會責任不應被污名化，工會部分誤導性言論不但可能造成病患、家屬與社會大眾恐慌，亦可能干擾正常醫療秩序並影響民眾的就醫權利，更傷害許多兢兢業業、默默付出的同仁，院方對此深感遺憾，高醫誠摯呼籲工會，以更客觀、理性的方式進行溝通與對話。高醫作為醫學中心與大學附設醫院，守護病人安全與醫療服務不中斷是我們不變的承諾，醫療專業不容政治化或民粹式抹黑。針對任何損及本院醫護形象之誹謗與誤導；或背離事實、影響民眾醫療可近性之言論，本院將依法追究法律責任，捍衛醫療體系的運作底線，確保醫療環境不受惡意言論干擾。
更多Newtalk新聞報導
行政院「穩定物價小組」會議》春節供應充裕、價格平穩 汽柴油凍漲、天然氣不調價
2波東北季風接力襲台！除夕濕涼雨下4天 未來一週天氣一次看
其他人也在看
MLB／拒絕當道奇教練！柯蕭轉戰球評 洋基退休球星、前國聯MVP也加入
美國電視台《NBC》今年重新獲得大聯盟轉播權，9日聘請3位退役名將柯蕭（Clayton Kershaw）、沃托（Joey Votto）、瑞佐（Anthony Rizzo）擔任球評，柯蕭上季季末震撼宣布退休，休賽季曾透露不打算重返道奇教練團，如今決定加入賽事轉播團隊。
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度 下波變天時間出爐
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障 卡關1小時慘況曝光
即將進入農曆春節連假，機場已經出現不少出國人潮，但出國旅遊整理行李時，切記不要使用行李綁帶。一名桃園機場地勤人員就說，今（9）日早上有民眾的行李綁帶脫落，導致行李輸送帶一度無法正常運轉，卡了40分鐘。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
聞到「臭雞蛋味」快逃！北投湯屋命案 專家揭致命關鍵
（社會中心／綜合報導）台北市北投區一處溫泉湯屋昨晚發生情侶雙亡意外。一名46歲郭姓女子被發現陳屍在泡湯池內，同 […]
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
（世紀血案專題1）殺青記者會變鴻門宴 業界曝兩大疑點：非常詭異
一場殺青記者會竟意外成了「鴻門宴」，演員全成了俎上肉，背後屠夫是誰？電影《世紀血案》在近期引發一連串爭議，整個劇組從製作公司、導演到所有演員全部發聲明道歉，震驚整個台灣社會，連政界、演藝圈都相當關注。記者訪問到影視圈一位資深業界人士，分享這起事件對台灣演藝圈造成的影響。
除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨
春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。
「林宅血案」被列國家機密！議員：掩蓋什麼
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數...
1圖看年前天氣4變化！今寒流減弱「明回暖直衝26度」 這天再轉濕涼
今（9）日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。對此，中央氣象署整理本週天氣重點，寒流今遠離，之後漸回溫，週三至週四清晨涼冷空氣影響北東地區，高溫稍降，週四白天後溫度回升；降雨方面，各地多雲到晴為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部恆春半島部分時段偶飄雨，本週天氣多為穩定，適合年前掃除，迎接新氣象。
過年買零食注意！老闆坦承「１軟糖」超難吃別買，一票人點頭：童年惡夢
2026過年腳步逼近，許多民眾已開始採購年貨，準備迎接新年到來。特別是傳統年節零食，從古早味軟糖到各式造型巧克力，這些懷舊點心承載著濃濃的年味記憶。然而，近日有民眾在網路購物時，意外發現一家販賣古早味
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
營收突破百億大關！記憶體6檔漲停噴出「它」法說前夕飆了 2026、2027產能已預訂一空
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股今（9）日股價迎來反攻，加權指數收在32,404.62點，大漲621.7點，漲幅1.96%，觀察今日記憶體個股趨勢，受惠於南亞科（2...
中職》魔鷹回來了！ 曾子祐「熊抱」表示歡迎
台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）今天（9日）完成球團安排的體健，並到「皇鷹學院」熟悉環境，大讚球團安排的基地相當舒適，魔鷹也與許久不見的教練、隊友寒暄擁抱，球團表示，魔鷹預計明天將投入球隊春訓，展開新球季備戰。
舔共女星談台灣回歸！突脫口：共產黨再不好…中國網友回1句
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。