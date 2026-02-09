工會批強迫護理人員「跨科支援」 高醫駁說法偏離護理專業

高醫大醫療企業工會召開記者會批高醫強迫護理人員「跨科支援」， 院方發表嚴正澄清工會誤導性說法已明顯偏離護理專業實務。 圖：高醫大醫療企業工會/提供

[Newtalk新聞] 高雄醫學大學醫療企業工會今(9)日召開記者會，嚴正反對高醫院方在長期人力不足未改善的情況下，強推護理人員進行「跨科支援」，並要求挪移、調整國定假日作為工作日，痛批此舉罔顧病人安全與醫護人員勞動權益，形同要求「骨科代診婦科」、「卡車駕駛支援開客運」，已嚴重違反醫療專業分工原則。針對工會以不當比喻指控高醫春節期間採行之短期護理人力調度，並刻意渲染為「跨科支援的危險性」，高醫嚴正澄清，工會誤導性說法已明顯偏離護理專業實務，不僅可能造成社會對醫療運作的誤解，也未能如實反映第一線護理人員長期累積之專業能力與價值。

工會說明護理師本就會依據在醫院的各科別所需專業與訓練進行「分科」，如手術房、急診室、內科、外科、兒科等，不同科別護理師皆有其自獨立的專業訓練與技能。這乃是為了確保醫療品質與病人安全及權益的重要且必要的制度；然而，高醫長期以人力不足、調度困難為由，強推護理師「跨科支援」，高醫工會嚴正反對未經充分溝通與未經完整專業訓練，即恣意將護理人員跨科調動支援帶組「常態化」，醫療工作具高度專業分工，任意調動不僅增加工作風險，也讓員工承擔超出原本職責的壓力與責任，犧牲病人安全、勞工權益來填補制度性人力不足。

此外，工會也表示國定假日、休息日與例假日等為《勞動基準法》明確保障之休假權利，不應被任意挪移、調整或以其他名目變相剝奪，假日彈性化將使醫護人員難以獲得真正休息，沒有休息的醫療，只會換來更多醫療事故。

高醫聲明指出，今年春節連假長達9天，期間多數基層診所暫停門診服務，急重症與住院醫療需求勢必集中湧現，高醫作為南台灣重要之醫學中心，深知自身肩負的不僅是單一院區的營運責任，更是維繫區域整體醫療體系穩定運作的關鍵樞紐。基於「醫療服務不中斷」的核心使命，高醫啟動春節「全方位守護配套計畫」，在兼顧病人安全、醫療品質與同仁權益的前提下，提前因應連假期間的醫療量能高峰。高醫誠摯感謝所有於春節期間堅守崗位的高醫同仁，在團圓時刻仍站在第一線，與全國各地春節出勤的醫療夥伴一同守護民眾的健康與安全。院方亦另行提撥經費發放激勵津貼，以實際行動表達對同仁之敬意與感謝。

高醫指出，春節連假期間維持醫療服務不中斷，是醫學中心對社會應盡的基本責任，急診、重症、住院與感染性疾病照護需求，並無法因假期而停止，尤其在流感高峰與長假重疊之際，醫學中心更有責任確保醫療量能與整體醫療韌性，此為醫療專業之核心使命。院方並非對同仁任意要求「共體時艱」，更非臨時起意之人力安排。針對工會近日以不當比喻指控本院春節期間採行之短期護理人力調度，並刻意渲染為「跨科支援的危險性」，高醫必須嚴正澄清，工會誤導性說法已明顯偏離護理專業實務，不僅可能造成社會對醫療運作的誤解，也未能如實反映第一線護理人員長期累積之專業能力與價值。

高醫表示，醫療工作攸關病人生命安全與公共利益，其性質本即不同於一般產業。同仁於任職之初，皆已充分理解醫療專業所承擔之責任與使命，這次春節「全方位守護配套計畫」，院方除持續與各單位同仁進行多次溝通與協調，在兼顧民眾醫療不中斷之使命與同仁休假權益間衡平取捨前提下，審慎規劃醫護人力配置。春節期間，同仁相關出勤給付除均依循現行法規與往例制度外，院方更另行提撥經費發放激勵津貼，並將配合健保署春節加成獎勵方案，以具體回應同仁於假期中堅守崗位的專業付出。

針對工會以不當比喻指控本院春節期間護理人力支援「具有高度危險性」，高醫嚴正澄清並予以駁斥。春節期間，守護病安為院方唯一職責，而高醫所有人力規劃皆建立於符合專業評估與訓練基礎上執行，並在最大限度尊重同仁意願為前題下進行工作安排，以確保臨床照護品質與病人安全；護理專業的核心在於「全人照護」，其專業養成與臨床訓練強調基礎護理、病情評估、緊急應變及病人安全等，具有高度專業共通性。工會以不當比喻指控，不僅偏離醫療實務，亦打擊護理專業士氣，不僅可能造成社會對護理專業運作的誤解，也不利於護理專業形象的正確認知。本院始終將病人安全視為底線，所有人力規劃與支援皆經專業評估，特此澄清以正視聽。

高醫堅定守護民眾健康已近70年，仰賴第一線同仁與院方共同努力，這份守護生命的社會責任不應被污名化，工會部分誤導性言論不但可能造成病患、家屬與社會大眾恐慌，亦可能干擾正常醫療秩序並影響民眾的就醫權利，更傷害許多兢兢業業、默默付出的同仁，院方對此深感遺憾，高醫誠摯呼籲工會，以更客觀、理性的方式進行溝通與對話。高醫作為醫學中心與大學附設醫院，守護病人安全與醫療服務不中斷是我們不變的承諾，醫療專業不容政治化或民粹式抹黑。針對任何損及本院醫護形象之誹謗與誤導；或背離事實、影響民眾醫療可近性之言論，本院將依法追究法律責任，捍衛醫療體系的運作底線，確保醫療環境不受惡意言論干擾。

