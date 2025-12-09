工會抗議貪助理費除罪化 陳玉珍堅持不撤案

國民黨立委陳玉珍。(劉祐龍攝影)

國民黨立委陳玉珍提出修法，主張將立委助理費除罪化、取消公費助理制度，改由立委統籌運用並免檢據核銷，引發國會助理工會強烈反彈。工會宣布將於週五在立法院外抗議，要求立即撤案，並希望院長韓國瑜承諾不啟動審查。





工會痛批，此修法將「公費助理」改為「助理」，並把助理費直接撥付給立委，自由運用且免核銷，形同「廢除公費助理制度」，恐讓助理勞動保障倒退數十年，也讓國會透明度蒙上陰影。





對此，陳玉珍今(9)日回應強調，外界可以陳情、溝通，但不應以負面標籤攻擊立委。她直言：「不要污名化連署的委員，提案是我們的權利，但我不會撤回。」她並指出，美、日、德、韓都有類似制度，台灣應思考如何改善既有框架，而非將改革視為圖利行為。

國會助理工會發新聞稿再度強調，任何弱化公費助理制度的修法，都是對民主監督的侵蝕。他們指出，將助理費補助改成立委統籌運用、免核銷，恐造成黑箱化，甚至成為利益輸送與境外勢力滲透的漏洞。工會呼籲朝野三思，不要讓第一線承擔民意服務的助理成為政治犧牲品。





民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱也表示，中央與地方民代制度不同，陳玉珍版本一體適用恐侵害助理工作權，甚至「可能成為中共滲透跳板」，提醒修法不可暗渡陳倉。