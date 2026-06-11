工會抗議「申請加班費」遭刁難 北榮回應

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▲台北榮總工會抗議，北榮長期積欠加班費，院方回應，需要作業時間。（圖／記者張乃文攝）

[NOWNEWS今日新聞] 台北榮總工會指控，台北榮總及高雄榮總長期積欠加班費，且追補的規定設下許多門檻。對此，台北榮總院長陳威明今（11）日回應，去年營運說明會中主動宣布辦理加班費餘數追溯五年補發，相關承辦同仁是既有工作職責之外，「額外承擔此項業務」，因此仍需一定作業時間才能確保核算結果正確無誤。

台北榮總工會控訴，今年退輔會轄下榮院辦理追溯補發五年加班費的作業，院方更設下許多門檻阻撓員工申報，在審核過程中蓄意阻撓，包含藉由強行要求員工檢附過份證明等手段，嚴重減損員工應有的工資報酬。

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北榮實施加班費計算至分鐘 去年已宣布追溯五年補發

陳威明透過聲明表示，台北榮總率先公立醫院之先，自113年7月10日起正式實施加班費計算至分鐘制度，並於114年8月4日營運說明會中主動宣布辦理加班費餘數追溯五年補發，充分展現本院積極照顧員工權益的決心與作為。

然而，追溯核算作業涉及數千名員工，需投入大量人力進行資料蒐集、整理、查核與計算。陳威明說，這是一項相當龐大且繁複的工程。尤其相關承辦同仁都是在既有工作職責之外，「額外承擔此項業務」，因此仍需一定作業時間才可確保核算結果正確無誤。

相關行政作業需要時間 北榮院長：盼大眾理解

此外，相關單位同仁一向秉持嚴謹負責、依法行政的態度辦理公務。陳威明指出，加班費追溯發放必須以實際加班事實及相關紀錄為依據。如同仁下班後因個人事務、參與社團活動等原因停留院區後再行刷卡下班，均可能導致計算結果失真，無法兼顧制度公平與實質正義。

陳威明直指，北榮照顧員工的決心始終不變，也再次感謝各相關單位同仁在本案中的辛勤投入與努力。「請企業工會理解相關行政作業所需時間」，相信透過理性溝通與共同努力，必能兼顧同仁權益與制度公平，持續營造互信、合作的職場環境。也期待社會大眾能持續理解並支持公立醫院依法行政、審慎管理及永續經營的原則。

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