工會指涉違法解僱 台大啟動職場不法侵害調查

（中央社記者陳至中台北5日電）高教工會和多個學生社團今天一同舉辦記者會，指台灣大學紀念品辦公室「新月台」過去1、2個月來，出現違法解僱、職場霸凌。台大校方表示，已啟動職場不法侵害調查程序。

高教工會和台大勞工社、濁水溪社、大陸社等多個學生社團代表，今天一同在台大「新月台」旁召開記者會，並遊行到行政大樓前陳情，過程中校方曾勸阻降低音量、避免影響校園安寧，雙方有一些口角衝突，但最後工會代表仍進入行政大樓中，將陳情書遞交給主任秘書王大銘。

根據工會和學生社團提供的資訊，「新月台」去年底完成整修工程並揭牌營業後，一樓是紀念品展售中心，二樓則販售輕食與咖啡，先後傳出有多名員工被解僱，導致店內排班人力不足，加上新人缺乏合適的教育訓練，工作時苦不堪言。校方管理層不聞不問，卻指責員工偷懶、工作時滑手機，近日更傳出計畫以業務外包為由，清空原有全體員工。

高教工會研究員陳柏謙表示，今年10月中，咖啡師屈弘仁具名向勞動部檢舉職場霸凌，職員蔡梨敏也聯合多名員工一起寄信給校長陳文章，希望能妥善處理爭議，沒想到兩人後續竟遭違法解僱。

在新月台工作的3名工讀生（未具名）也透過書面，控訴校方以業績差為由，不斷精簡人力，導致員工從早忙到下午都無法休息，完全找不到時間吃飯。他們想透過開會反映，尋求解決問題的方式，卻始終見不到主管。

另外，工會也質疑10月中旬，校方由副校長丁詩同帶隊，會同校警、律師等10餘人，將新月台一樓、二樓監視器全數扣押帶走，這樣「近乎戒嚴時期」的場面，讓許多員工驚嚇落淚。

對此，台大主任秘書王大銘今天稍晚接受媒體聯訪解釋，校長陳文章於10月28日收到電子郵件陳情，當天即回信當事人，並責成人事室立即處理，並沒有延宕。

王大銘指出，人事室於11月5日發函請當事人補充資訊、填寫申訴單，雖未獲得回應，但基於保障勞工權益的立場，仍於11月21日組成「職場不法侵害」調查小組（由律師、心理輔導師、人力資源專家和台大工會代表等組成），正式立案調查。

對於「新月台」2名員工陳情後被解僱，王大銘則解釋是「兩回事」。主因是10月底的時候，校內相關單位發現員工簽到紀錄不實，有偽造文書、詐領薪資的疑慮，因此以勞動基基準法第12條「違反勞動契約或工作規則情節重大」解僱2人，並已檢附證據向警局報案。

台大稍晚提供的書面回應中指出，「新月台」員工中有2人因涉及法律問題而遭到解僱，1人自願離職，其餘都仍在職中，並無違法解僱。校方會遵守相關規定，並基於保障勞工權益的立場，協商處理人事變動，確保同仁權益。（編輯：林恕暉）1141205