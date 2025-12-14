工會接力修繕弱勢屋 台南做工行善團完成第319戶

台南做工行善團今前往七股、鹽水等區修繕弱勢屋，七股區第319戶完工。(記者王涵平攝)

〔記者王涵平／台南報導〕台南做工行善團今前往七股、鹽水等區修繕弱勢屋，七股區第319戶完工，七股區朱姓案主因職災仍在復原中，生活空間重建，整潔舒適。

七股區朱姓案主住家受風災破壞，生活困難倍增，經勞工局職災專業服務人員訪視後，主動協助轉介至做工行善團進行評估。工會自11月接力修繕，今日由油漆工會志工進行屋內外油漆美化，畫下圓滿句點。

另，鹽水區陳姓案主住家也在丹娜絲風災遭受重大損害，龐大的修繕費用成為沉重負擔，今日由泥水工會志工進行地磚鋪設。鹽水區魏姓案主今年74歲，為中低收入戶且獨居，住家同樣因丹娜絲颱風受損，今由木工志工進行天花板輕鋼架施工與室內裝潢，同時配合電氣志工調整管線配置。

廣告 廣告

勞工局長王鑫基表示，除了今日修繕案，感謝多位家庭志工的加入，包括夫妻檔薛志強及李美瑩、李英瑞及郭淑惠、梁志男及林佳香、陳來發及苑秀芳、莊志偉及謝芬蘭，父子檔翁德賢及翁士傑與姐妹檔李美芬及李美瑩。

台南做工行善團今前往七股、鹽水等區修繕弱勢屋，七股區第319戶完工。(記者王涵平攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

季連成回光復災區巧遇傅崐萁夫婦 大方握手：中央地方應該是一體的

中台禪寺驚爆性侵醜聞 寺方回應了

大陸冷氣團發威！富貴角今晨13度 中部以北今晚降至12度

怕淡江大橋主橋塔「溫度裂縫」 400人次4天3夜輪班澆灌混凝土

