工會控刁難會務假 血基會：誤解
記者陳柏翰∕台北報導
血液基金會企業工會三十日至勞動部，控訴血基會刁難工會申請會務假，並向勞動部提出不當勞動行為裁決；血基會則聲明，遵守法規絕未苛扣會務假，工會實屬誤解。
血基會工會、台灣醫療工會聯合會集結在勞動部門口，控訴血基會惡意打壓工會，刁難工會申請會務假。勞資雙方雖於六月二十六日達成和解並簽下協議，不過基金會不僅未履行承諾，反而繼續駁回工會申請會務假。
勞動部當天則回應，有關工會與血基會間不當勞動行為爭議事件，目前已收受裁決申請案，將召開初審會議進行初步釐清；後續將依法調查，如經裁決委員會審理認定雇主有違反工會法情事，將裁處雇主十萬至五十萬元不等罰鍰，同時公布雇主、代表人姓名。
對此，血基會表示，一向遵循《工會法》及施行細則相關規定，絕不會為難或干預工會活動，也不會刁難工會幹部申請會務假辦理會務。工會聲稱基金會惡意打壓，刻意刁難會務假實屬誤解，深表遺憾，但尊重裁決結果。
血基會主張，雙方六月和解、對會務假申請方式已達共識。工會為會務假申請時，應於公假事由欄簡要記載、釋明事由，並在附檔欄上傳客觀文件；系統公假分類自去年十二月起新增辦理工會會務，幹部只要敘明會務內容並提供佐證，皆會依法核准會務假。
血基會指出，根據工會六月八日來函，工會理事因辦理勞資會議勞方代表選舉，依法請領補發一日薪資。但來文自陳，該名理事「因業務繁忙會務假用畢」，足證基金會並未違法短給幹部的會務假時數；也重申基金會重視與工會溝通協調機制，維護勞資關係。
