工會控刁難「五年補發加班費」 北榮：涉數千員工需作業時間
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
指控台北榮總、高雄榮總醫院長年違法積欠加班費，基層追討工資竟遭百般刁難，台北榮總工會明日預計發起抗議活動。台北榮總院長陳威明今（11）日主動回應，強調院方去年就主動宣布辦理加班費餘數追溯五年補發，只是追溯核算作業涉及數千名員工，仍需一定作業時間方能確保核算結果正確無誤。
台北榮總工會是不滿今年退輔會轄下榮院辦理追溯補發五年加班費的作業，院方設下重重門檻阻撓員工申報，包含限制只能申報1小時以下的加班餘數，且以過去曾申報加班的日期為限，在作業期限上則更盡顯倉促，嚴重減損員工應有的工資報酬。
回應工會訴求「從寬、從速辦理加班費追溯發放，並以分鐘計算加班費餘數」。陳威明表示，台北榮總率先公立醫院之先，自113年7月10日起正式實施加班費計算至分鐘制度，並於114年8月4日營運說明會中主動宣布辦理加班費餘數追溯五年補發，充分展現本院積極照顧員工權益的決心與作為。
陳威明說，然而，追溯核算作業涉及數千名員工，需投入大量人力進行資料蒐集、整理、查核與計算，是一項相當龐大且繁複的工程。尤其相關承辦同仁均係於既有工作職責之外額外承擔此項業務，因此仍需一定作業時間方能確保核算結果正確無誤。
陳威明表示，相關單位同仁一向秉持嚴謹負責、依法行政的態度辦理公務。加班費追溯發放必須以實際加班事實及相關紀錄為依據。例如同仁下班後因個人事務、參與社團活動等原因停留院區後再行刷卡下班，均可能導致計算結果失真，無法兼顧制度公平與實質正義。
陳威明強調，院方照顧員工的決心始終不變，也再次感謝各相關單位同仁在本案中的辛勤投入與努力。請企業工會理解相關行政作業所需時間，相信透過理性溝通與共同努力，必能兼顧同仁權益與制度公平，持續營造互信、合作的職場環境。也期待社會大眾能持續理解並支持公立醫院依法行政、審慎管理及永續經營的原則。
照片來源：CNEWS資料照
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