工會控泰博科技侵犯移工勞權 勞動部發函地方裁處

（中央社記者吳欣紜、何秀玲、曹亞沿台北7日電）生醫公司泰博科技爆發勞資爭議，泰博工會今天到勞動部前抗議更演出行動劇，批評泰博針對移工管理規則嚴苛霸道，甚至打壓工會，更針對申訴勞工採不續聘方式，侵犯勞權。勞動部表示，將發函地方政府查處。

截至18時發稿時，泰博科技暫無回應。

新北市勞工局表示，針對泰博公司刁難會務假、不當干預工會運作及要求勞工退會等情事，勞工局已多次告誡涉及不當勞動行為，要求改正，目前工會已向勞動部申請裁決及處罰。

另關於外籍員工管理及勞動權益部分，新北市勞工局也已請工會提供違法扣薪等相關事證，如查證屬實，將依法處罰。

泰博科技工會赴勞動部抗議，批評泰博科技公司長期以侵犯基本勞權、構成強迫勞動的「外籍同仁人事管理要領」管理移工，且在移工組成工會後直接打壓工會，阻撓幹部申請會務假、要求所有會員退出工會。

泰博科技工會秘書長汪英達表示，泰博是知名醫療科技廠商，也有很多醫美器材，不僅產品行銷全世界，其子公司更遍及中國、日本、美國、德國及英國等，但如此國際化的公司對其廠內移工卻採高壓統治，在桃園和五股兩邊的工廠都有非常嚴厲的管理措施。

汪英達說，泰博在移工組成工會後，也有諸多打壓工會的行為，包含約談工會幹部要求交出會員名單、要辭掉工會職務及解散工會，甚至要求所有會員必須12月底前退出工會，否則將撤銷所有福利等。

汪英達說，泰博強勢作為已經不是第一次，過去桃園廠也有許多移工不滿規定而提出申訴，泰博後續也是用高壓方式逼迫勞工，且不續聘多數這些提出申訴的移工，在管理規則還明訂女生只要懷孕就立即遣返，種種多達12項違規行為。

一名在泰博科技工作的移工現身說法，他說，來台灣是為了工作打造更好的未來，可是在泰博面對的卻是控制、懲罰、債務和恐懼，在宿舍裡被當成監控對象，不但有宵禁、點名，還要每晚上傳照片證明自己在宿舍裡，即便休假日在外面過夜也會面臨處罰，如果有員工要外出探親或是放鬆一下喘口氣，就可能遭受到長達30天的勞動服務懲罰。

泰博工會表示，泰博公司工作規則涉及嚴重強迫勞動，而且直接打壓工會，已經觸犯最基本的核心勞動標準，政府絕對不可輕輕放過，工會也會持續從企業與人權、企業盡職調查及供應鏈監督的角度，持續要求公司改善。

汪英達也說，前不久被美國制裁的捷安特，其實情況恐怕還遠不如泰博惡劣、嚴重，連捷安特都被美國制裁了，籲請泰博公司知錯能改、懸崖勒馬，與工會誠信平等協商，如果泰博公司繼續一意孤行，帶來更嚴重的後果與損失，都是咎由自取。

對此，勞動部指出，雇主不應影響移工加入工會及妨礙工會行使相關權益，如經勞動部裁決委員會認定為不當勞動行為，後續將依法裁處。

勞動部表示，企業對外投資一定金額，勞動部將配合經濟部瞭解企業勞動法遵情形與有無重大勞資爭議發生，以確保該公司在對外投資前，勞工權益已獲保障。（編輯：林恕暉）1141107