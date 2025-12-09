工會盼立法院長不處理陳玉珍提案「公費助理除罪化」 韓國瑜親自發聲

即時中心／徐子為報導



國民黨籍立委陳玉珍提修法，打算將助理費「除罪化」，明定助理費直接匯給立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引起跨黨派基層助理不滿，據傳已有200名跨黨派助理連署。立法院國會助理工會打算於本週五（12日）赴議場外抗議，並希望立法院長韓國瑜能承諾不處理此案。對此，韓國瑜也親自發聲回應工會訴求了。





媒體《自由時報》報導指出，一名國會辦公室主任今（9）日主動號召連署撤回提案，截至下午4時半，累計已有200人參與，但朝野約6位立委施壓其助理不准連署，由於此時正值明年續聘與領年終的關鍵時段，讓助理「壓力山大」。



國會助理工會幹部今天對韓國瑜發出函文，指出藍委陳玉珍所提的修正條文，將使現有的公費助理頓失制度保障，規避法律監督與人民檢視，亦傷害我國民主法制，眾多助理向本會表達擔憂及憤怒，期望工會能將眾多聲音傳達給鈞座、各黨團及立法委員，工會還要求拜會韓國瑜。



對此，韓國瑜於今傍晚18時15分發出回應，相關陳情他都收到了、也充分理解。工會提出相關的擔心與訴求，一定充分的轉達給提案委員與黨團審慎考量。



韓國瑜強調，國會助理是國會組成非常重要的一環、是國會運作不可或缺的重要夥伴，更是我們立法院的家人。他身為立法院長，始終秉持照顧好立法院全體職員工的責任精神，同樣全力捍衛國會助理的權益、盡力溝通，更會提醒每一個黨團，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。



韓國瑜誠摯感謝每位國會助理同仁的付出，默默協助委員蒐集資料、溝通民意、支撐議事運作，讓每一項法案、質詢以及民眾的聲音，能在國會裡被看見、被理解、被落實，讓臺灣的民主治理更加成熟、穩健推進。



媒體《自由時報》引述一名工會幹部意見稱，幹部們昨天在內部群組中，提議本週五的抗議訴求訂為本周五將本案撤案，以避免立法院可隨時重新啟動三讀。因為只要有案，藍委可隨時在委員會抽出逕付二讀，一個月協商冷凍期後後就能表決、三讀。



該幹部還透露，目前去抗議的可能性很高，但如果陳玉珍在週五前撤案，或是韓國瑜願掛保證「不會處理該案」，到時仍可能會調整是否抗議。



針對助理工會的行動，陳玉珍回應，助理工會要採取什麼行動是他們的權利跟自由，甚至提出法案、修正動議，這都是公開可以討論的，但不要說汙名化提案連署立委就想自肥，「提案是我們的權力，請我們撤回是他們可以訴求的，但我不會撤回提案，歡迎討論」。







