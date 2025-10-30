工會要開會、資方別作對！血液基金會被控干預會務假
於全台各地成立多個捐血站的血液基金會涉打壓工會！「工會要開會、資方別作對」，血液基金會企業工會30日赴勞動部抗議並指出，血液基金會以種種理由屢次駁回工會正常申請會務假，已向勞動部申請不當勞動行為裁決，呼籲衛福部及勞動部應要共同督促血液基金會依法行政。
依《工會法》規定，工會幹部每月可在50小時內，向雇主申請會務假辦理會務。血液基金會企業工會指控，基金會片面修改「差勤系統作業準則」，要求工會需詳述會務內容，工會憂心會讓雇主提前掌工會資訊，影響工會自主性與獨立運作空間。
血液基金會企業工會理事長謝緹縈說， 工會成立至今當初請假事由只要寫辦理會務即可申請會務假，未料修改準則後卻要求詳述工會活動，導致多名幹部無法參加工會活動，甚至要請特別休假上課，也有幹部稱因此想退出工會，曾於今年6月申請不當勞動行為裁決，在裁決會要求之下和解，未料和解後血液基金會又屢屢駁回，因此今天再次申請裁決。
工會舉例，如今年8月欲參加新北市產業總工會辦理的「性別平權培力課程」，即使附上證明文件，基金會又要求另提證明，工會認為已涉及限制工會幹部參與勞動教育與專業培訓的權利。
新北市產業總工會榮譽理事長洪清福說，血液基金會協商不講誠信，難以協商，和解後卻依然駁回會務假，衛福部也不能放任血液基金會打壓工會，勞動部、衛福部應盡速督促基金會依法行政。
血液基金會則說，絕不會為難或干預工會活動，也不會刁難工會幹部申請會務假辦理會務，並稱重視與工會溝通協調機制。
勞動部表示，將依法進行調查，如經裁決委員會審理認定雇主有違反工會法情事，將依處雇主10至50萬不等罰鍰，並公布雇主、代表人姓名，雇主應尊重工會幹部依法行使職權保障會員權益，不應對工會有不當妨礙或影響之行為。
