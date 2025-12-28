工會警告：德國企業欠缺未來戰略

（德國之聲中文網）德國最大工會金屬行業工會（IG Metall）警告，德國工業正面臨一場深刻危機，產業界必須與員工及政界人士密切合作，才能渡過難關。

該工會主席克裡斯蒂亞娜·本納（Christiane Benner）近日指出，美國關稅、中國科技競爭以及烏克蘭戰爭導致的高能源價格，都是嚴峻的挑戰。

她警告說，這些因素已經對德國經濟構成極端壓力。德國以出口為導向的發展模式正面臨危險。

本納呼籲，歐洲應進行有針對性的投資，重點應放在數字化和未來技術上，例如電池生產。

她也歡迎放緩2035年全面淘汰內燃機的計劃。她表示，這將為關鍵產業爭取空間，以發展更好的解決方案，並保護工業核心領域。

她稱茲事體大，沒有工業，德國就會變成一個貧窮的國家。一旦繁榮消失，民主也會受到威脅。

內燃機退場需要時間

歐盟官員周二（12月16日）采取行動，擬放寬2035年禁售內燃機汽車的規定。此舉是對各國政府和汽車制造商呼籲的回應，後者認為行業需要更多靈活性來減少二氧化碳排放並實現歐盟氣候目標。

本納強調，汽車產業的長期方向仍然是電動化。

不過，IG Metall支持在驅動技術上保持更大靈活性。她指出，綠色鋼鐵和可再生燃料同樣有助於氣候保護。

她說，這樣可以爭取時間，供應商行業尤其需要。

她強調，需要時間來重新培訓員工，並以社會責任的方式推進轉型。她表示，企業已經沒有借口，保障就業必須成為首要任務。

她警告，不要讓技術工人因提前退休或失業而流失。

她表示，員工應被重新培訓，並轉向正在增長、勞動力短缺的領域，包括飛機制造、醫療技術和能源轉型。她補充說，她想到的不只是國防產業。

許多德國企業缺乏未來戰略

本納還呼籲，企業管理層應更迅速、更果斷地采取行動。

她表示，根據工會委員會的信息，大約一半的企業沒有未來戰略。

她說，德國需要真正的危機管理者。目前，企業裡有的是對福利國家的過度抱怨，而不是清晰的未來戰略。

她敦促企業和行業協會停止反反復復批評德國的社會制度。她認為，政界已經推出多項紓困措施。這些措施包括降低能源成本、推動電動車的激勵政策，以及改善折舊規則。

她承認企業還有大量的事情要做。但她表示，這些信號沒有得到應有的重視。

她說，進一步削減社會福利的要求，實際上是針對員工的打擊。她指出，所有社會福利削減措施，以及關於工人太懶或生病太多的說法，都會被視為對員工個體的攻擊。

來自中國的不公平競爭

本納還警告，與中國的競爭並不公平。

她表示，歐洲應向美國學習：在吸引非歐洲企業時，堅持本地價值創造。

她呼籲制定明確的本地產品采購規則。她以德國鐵路公司為例。該公司近期宣布了其史上最大一筆巴士訂單，訂單絕大部分由德企曼恩公司提供，不過也有約200輛電動巴士將來自中國車商比亞迪。

她表示，這樣的企業不應該向比亞迪訂購公交車。

她最後總結說，歐洲必須保護自己，抵御不公平競爭。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德才