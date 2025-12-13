政治中心／陳妍伶、欒秉宙 台北報導

助理費除罪化爭議持續延燒，昨天助理工會雖然跟陳玉珍簽了三點共識，但隻字未提"撤案"，讓不少助理憤而離席抗議，大酸根本是簽"和平協議"。而法案寫手也曝光，傳出是傅崐萁的許姓助理，為求表現，才寫出爭議法案。

助理費除罪化，週五陳玉珍跟助理們面對面協商，卻傳出助理工會幹部，早就擬好三點共識，雖然陳玉珍願意保障現有制度，整合助理工會的版本，但就是不撤案！

工會跟陳玉珍簽「和平協議」？ 助理反彈轟「撤案」

助理費除罪化，意外引爆國會助理工會跟助理間的戰火。（圖／民視新聞）





國會助理工會監事會召集人王忠智：「有一些代表先行離開，他們希望撤回原案，現場不表達對於我們在這邊，去承擔責任，然後來協商的代表是不公允的。」

國會助理吳奕萱：「在這個閉門會議開始之前，這一份聲明就已經被草擬好了，根本就是被摸頭在下跪。」

明明有292名跨黨派助理，連署呼籲撤案，助理工會卻疑似"被摸頭"，挨酸根本是簽"和平協議"，協商時就有十多位助理憤而離席抗議，不願陪著當演員背書。

國會助理吳奕萱：「助理工會的信，其實根本就是在騙外行人，助理工會所謂的，如果陳玉珍撤回，議題將不再被討論，這件事情根本不存在，那麼為什麼助理工會，要這樣幫他護航。」

助理費除罪化爭議大，陳玉珍被質疑只是提案"人頭"，現在法案寫手也曝光，是傅崐萁辦公室助理許博程。

工會跟陳玉珍簽「和平協議」？ 助理反彈轟「撤案」

助理費除罪化條文寫手，傳出是傅崐萁助理許博呈。（圖／民視新聞）





時為游毓蘭助理許博程（2023.1）：「非常清純的模樣，變得像陳之漢館長一樣。」

曾上節目自嘲像館長，許博程過去任職台北市警察局，行銷點子多，被封為警界微電影始祖，但因為吸毒被免職，離開警界，跟著前立委游毓蘭進入立法院後，又輾轉到傅崐萁辦公室，負責法案，為求表現，才寫出爭議大的除罪化條文，傅辦回應，許博程工作認真，表現良好，但修法內容是立法院法制局版本，非本辦人員撰寫。助理費爭議大，這下成了藍營的燙手山芋。





