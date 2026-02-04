工會：招考代理教師條件苛 北市：學校尚未公告

（中央社記者陳至中、楊淑閔台北4日電）代理教師工會今天指出，台北市某國中近期招考代理教師，月薪新台幣3.8萬元、每週上12節課，還要兼任行政組長，且聘期只有5個月，暑假前就得離職，堪稱地獄級徵才。

不過，台北市教育局回應，有關代理暨代課教師產業工會指稱北市某國中「該職缺月薪僅3萬8000元、聘期僅5個月的定期契約」，經初步瞭解，這所學校尚未正式公告甄選簡章，且代理教師的聘期也尚未定案。

受到少子女化及家長、學權意識抬頭等因素影響，都會區近來出現「教師荒」，許多中小學招考不如以往順利。全國代理暨代課教師產業工會今天發布新聞稿，指出一個近期案例，在教師社群引發基層怒火。

廣告 廣告

代理教師工會指出，台北市某國中招考代理教師，月薪僅3萬8000元，每週須上12節課，並擔負行政組長職務，且疑似是業務最繁重的衛生組長，同時要面對海量公文和繁重課務。

代理教師工會理事長黃湘仙表示，台北市作為首善之都，卻開出令人咋舌的條件，除了低薪、高壓，更讓人難接受的是「自助餐式」的聘期，僅給予5個月，嚴格切到6月30日，讓老師7、8月就面臨無薪可領、勞健保中斷的情況，但仍得回學校交接行政業務。

代理教師工會呼籲台北市教育局，應立即檢討並禁止各校開出這類「剝削性職缺」，給予代理教師完整一年聘期及合理待遇，別再讓「熱忱」成為壓榨勞工的遮羞布。

台北市教育局指出，至於代理教師工會指月薪部分，經計算大學畢業代理教師以190薪點起敘，如具教師證且兼行政，月薪為5萬2450元起；如未具教師證且兼行政，月薪則為4萬7834元，皆非僅3萬8000元。

教育局說明，北市代理教師聘期及待遇皆依教育部規定辦理，為保障代理教師權益，北市在教育部修法前即依全聘期聘任代理教師，且具任教類科階段教師證的代理教師，也比照正式教師採計提敘薪級。

教育局表示，但是如果職缺是代理校內教師留職停薪或長期差假等原因所遺職缺，則代理教師聘期仍需配合教師留職停薪或長期差假期間而定。

此外，教育局說，北市是全國唯一提供代理教師上下班交通費補助、提供全國最優的健康檢查補助，如因公傷病致住院且健保未給付的醫療費用，也可核實請領住院醫療補助等。（編輯：李亨山）1150204