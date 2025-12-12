工會130人參訪府院 何志偉曝民主故事 她讚超貼心

目前工會人數有4000多人的南亞電路板工會，有近130人日前特地北上到總統府及立法院。民進黨立委郭昱晴昨（11日）在臉書分享，非常謝謝總統府副祕書長何志偉熱情的接待，並向工會成員們感性細數台灣民主的故事！

郭昱晴在臉書發文談到，南電工會是規模相當大的工會組織，近130人在10日特地北上到總統府及立法院，也在立法院的餐廳舉辦他們的第六屆第三次代表大會，當天質詢、結束空檔，也一路陪同。她並特別感謝何志偉熱情的接待，並向工會成員們感性細數台灣民主的故事。

該篇貼文曝光後，何志偉也現身留言，「昱晴委員最暖心了！ 大家都好愛妳」；而郭昱晴也在該則留言下方回應，「謝謝副祕書長貼心接待」。

