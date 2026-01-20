工業區圍住宅區遭質疑 台南柳科三期環評再審

（中央社記者張雄風台北20日電）台南市政府規劃柳科第三期計畫，今天進行環評初審。環評委員認為，現規劃住宅區四面被工業區包圍，易有空污、異味等影響，要求釐清區內設住宅區的必要性，補充修正後再審。

環境部今天召開「台南市柳營科技園區第三期環境影響說明書」專案小組初審會議。

本案開發單位為台南市政府，開發基地位於台南市柳營區大脚腿段及路東段等，申請使用面積約87.52公頃；配合「大南方新矽谷推動方案」中「智慧機器人核心基地」，承接南方科技S廊帶機器人產業發展政策，預估吸引就業人口約3000人。

廣告 廣告

環評委員直言，本案開發基地緊鄰學校，且開發區域中間有既有住宅，並規劃新住宅區，雖然設隔離綠帶，但評估工業區空氣污染、異味情況仍然顯著；環委並舉高雄大林蒲為例，大林蒲三面被工業區包圍，導致嚴重環境問題與遷村討論，不懂為何開發單位還規劃「住宅區被工業區四面包圍」，要求釐清園區內劃設住宅區的必要性。

此外，環委建議具體說明對鄰近敏感受體，如大農社區、敏惠醫專等應如何降低影響衝擊，強化包含空氣品質、健康風險、交通噪音、異味等對策。

環委提到，本區域原為台糖農地，兼具蓄洪功能，目前規劃的防洪與排水量並未完整估算，未來若整地可能提高周邊淹水潛勢；要求開發單位重新評估納入基地內農地現有蓄積量，並確保滯洪設施蓄水功能。

環委表示，本案是第三期開發案，應就柳營科技園區一、二期開發加乘累積影響進一步評估，如空污、水質、廢棄物及化學物質等，並量化數據，就健康風險評估的高風險區域，加強風險控制措施。

審查歷時逾2小時，經閉門會議討論後，建議本案補充修正再審。（編輯：吳素柔）1150120