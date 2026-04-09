工業地產全面點火！AI產能爭奪戰 法人連三月掃貨破百億

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圖為台北市一處建案資料照。 圖：蘇元和／攝

[Newtalk新聞] 搶攻急單產能工業地產連三月交易破百億，受惠於AI與半導體供應鏈強勁的擴廠動能，商用不動產市場迎來爆發性成長，據信義全球資產公司統計，上市櫃法人今年已連續三個月購置工業不動產月交易額突破百億元。

隨著產業急單湧現，廠房需求持續發酵，預期工業不動產將持續成為今年商用不動產市場的鎂光燈焦點。

以下是信義全球資產統計3月最新資料內容：

據統計，3月上市櫃法人商用不動產交易量為294億 元，工業地產為推升本月交易的主力，交易額達221億元、佔月交易規模約75%；另辦公市場也貢獻了73億元的交易額，坐落在精華地段的中古商辦，因具備穩定收租與長期改建開發雙重效益，持續吸引大型開發商進場布局。

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3月上市櫃法人土地市場交易額為67億元，住宅市場 買氣觀望，連帶影響土地市場交易動能，但仍有資金 實力雄厚的開發商，鎖定區位優、具立即開發效益的 標的，以儲備未來推案動能。

地上權大型交易上，上市櫃法人3月土地市場交易額為67億元，指標交易包括：華固建設以30.6億元取得信義計畫區501坪土地、新潤興業以10.94億元 取得桃園三民段1,037坪土地、勤美以9.56億元取得台中西區壠子段375坪土地、櫻花建設以7.93億元取得台中烏日區新站南段815坪土地。

儘管受到經濟環境與房市政策影響，住宅市場觀望氛圍較為濃厚，但這並未完全阻斷大 型開發商購地步伐，建商土地策略轉向「精準獵地」。若是標的區位條件優異、具備實質開發效益，開發商仍願意伺機出手，以備未來房市復甦預先儲備推案量能。

商辦大型交易上，3月上市櫃法人購置商辦、廠辦辦交易額為73億元，指標交易包括：興富發旗下元盛國際興業以60.02億元取得全棟全球人壽信義大樓、安連投資、嘉潤投資以7.03億元取得敦北長城大樓789坪辦公空 間、晶呈科技以3.04億元取得微創智能大樓1,323坪辦公空間。

本月辦公市場動態，可見開發商獵地目光明確轉向市中心精華中古商辦。此類標的現階段可出租收益、待市場時機成熟再進 行開發改建，具備進可攻、退可守的優勢。且購置既有建物不受「土建融」限期開工與貸款成數限制，對於開發商來說，資金運用上也更為彈性。

工業地產上，3月上市櫃法人購置工業地產交易額為 221億元，指標交易包括：南茂科技以 63.25億元取得群創南科廠、凱基人壽保險以63億元取得功成資本楊梅物流中心、京元電子以25.8億元取得正達苗栗三廠、台灣杜邦以20億元取得富采光電竹南N9廠。

因應產業急單需求湧現，近期商用市場聚 焦廠房交易，買方直接購置帶有基礎設施 的廠房，可大幅縮短建廠時程、搶占訂單先機，賣方亦可藉由資產活化達到資金回收目的；此外，廠房買賣還蘊含著上下游產業結盟與技術合作布局，工業地產交易進一步成為企業穩固供應鏈、強化競爭力的關鍵籌碼。

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