工業地產開紅盤！科技、物流業搶進產業園區 台光電出手27.8億奪冠

我國去年經濟成長率高達8.63%，創下近15年來新高，科技業功不可沒，許多大廠更加速投資。房仲業者彙整公開資訊觀測站公告，今年初台光電以27.8億大手筆向遠東新世紀買下桃園觀音產業園區廠房，建物達1萬185.13坪，土地也超過萬坪，包括力成科技也砸17.8億在新竹產業園區購入6117坪的廠房；至於巧新科技則是在嘉義大埔美園區以12.3億購置廠房5358坪。

台灣房屋觀音直營店店長彭勝奎分析，觀音產業園區位於桃園西北外圍，鄰近桃園國際機場、西濱快速道路、國道二號，對於製造、物流、出口型企業有天然的運輸與供應鏈優勢。園區內道路、污水處理、供電供水等基本設施齊全，其地價較龜山、中壢低，對企業進駐與投資較友善，吸引包括製造、生產、物流、科技等企業投資設廠，形成產業鏈集聚效應。

受惠AI產業帶動，台光電於今年初以27.8億大手筆向遠東新世紀買下桃園觀音產業園區廠房。台灣房屋提供

連續九年蟬連經濟部產業園區指定配合的不動產仲介，台灣房屋工業地產中心整理目前工業地產買方的前五大產業，需求量最大的是倉儲物流業、占比約2成，其次為食品製造業、科技業、資訊服務業與化工業。其中倉儲物流業不僅需求量大，購廠面積條件門檻也高，所需土地面積幾乎都要5000至1萬坪；反觀科技業、資訊服務業和化工業，土地面積2000坪起跳，廠房至少要1200坪以上，而食品製造業的廠房面積較小，介於500到1200坪之間。

台灣房屋集團工業地產中心執行長陳璟葵分析，科技業、Ai產業及綠能是世界趨勢，國內科技廠具備技術優勢，更重要的是搶先卡位，且所需的廠房面積大，目前仍有不少科技業客戶還在積極尋覓廠房，尤其桃園、新竹等產業園區資源集中，成為設廠優先區域。

陳璟葵表示，延續2025年運籌準備的量能，工商地產交易於今年1月開出亮眼紅盤，產業的韌性、機動與靈活性，以及產業向心力、群聚力，展現出台灣最佳動能，科技業、AI產業及綠能因應需求與趨勢持續拓展產能，尤其儲能科技、電動車、雲端運算、光電、晶片與封測、倉儲物流等上下游將陸續在全台布局，以迎接台灣產經新能量。

