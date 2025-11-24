工業富聯傳下調Q4目標！鴻海不忍了發重訊回應

鴻海（2317）集團旗下富士康工業互聯（FII，簡稱工業富聯），日前遭傳「下調第四季度業績目標」、「大客戶在L10/L11商業模式上會有調整」等消息，對此鴻海也在今（24）日晚間發布重大訊息，強調均屬不實言論。

鴻海指出，公司第四季度整體經營，包括GB200、GB300 等相關產品出貨均按既定計劃推進，客戶需求持續暢旺，生產及出貨一切正常。且目前未收到任何主要客戶關於調整業務模式、下修份額或價格的要求。

鴻海表示，公司未向市場下調第四季度利潤目標，不存在應披露未披露的資訊。同時，與客戶合作開發的下一代產品，也正在按前期的計畫如期順利推進當中。

