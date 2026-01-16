工業富聯越南廠獲認證燈塔工廠 鴻海集團累計9座

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）鴻海今天晚間透過新聞稿宣布，世界經濟論壇（WEF）公布最新燈塔工廠名單，鴻海旗下工業富聯位於越南北寧省的廠區，獲選認證為燈塔工廠。

鴻海指出，這是越南國家首座可持續燈塔工廠，也是鴻海旗下第2座可持續燈塔工廠，推升鴻海集團燈塔工廠累計總數達到9座。

鴻海說明，燈塔工廠被稱為「世界最先進的工廠」，是由世界經濟論壇遴選，可持續燈塔工廠是表彰在減排以及循環經濟領域作出表率的貢獻者，被稱為「燈塔中的燈塔」。

鴻海指出，可持續燈塔工廠要滿足技術先進和卓越營運管理的要求，還要達到提升工廠節能降耗、減污減碳、降低成本增加效率等績效。

鴻海指出，越南北寧廠利用人工智慧（AI）技術，建設以生成式AI（Gen-AI）為基礎的智慧園區平台，整合生產、營運、能源管理、碳追蹤等，打造智慧製造園區。（編輯：林興盟）1150116