工業富聯：加碼增資天津子公司 強化AI算力基礎建設

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）鴻海今天傍晚公告，旗下工業富聯透過轉投資中國大陸天津子公司富聯精密電子，增資富聯精密電子旗下天津富聯雲計算公司人民幣20億元（約新台幣88.85億元）。鴻海指出，主要目的為長期投資。

對此，工業富聯晚間在社群平台表示，相關投資將用於強化中國大陸人工智慧（AI）算力基礎設施建設和研發投入、以及相關供應鏈布局，進一步鞏固工業富聯在AI算力領域的地位。

展望2026年AI伺服器機櫃需求，工業富聯指出持續樂觀，工業富聯表示，目前包括核心雲端服務商在內的多項案子持續推進，持續有新客戶導入，整體訂單排程節奏緊湊。

工業富聯指出，在天津、杭州等地擴大投資，強化AI算力基礎設施建設和研發投入外，在贛州，專案一期3年產值超過人民幣600億元，專案二期開工，加速構建AI終端產業生產聚落，另外在深圳，工業富聯斥資人民幣7.26億元，設立新一代智慧手機精密機構件研發中心，強化高階智造與AI終端領域研發。

根據工業富聯年報，天津富聯精密電子主要生產伺服器機櫃產品，以及儲存裝置、雲端運算高精密機構件等。

工業富聯先前指出，今年前3季人工智慧（AI）伺服器成長顯著，產品需求持續提升，通用伺服器出貨保持穩健。

工業富聯表示，今年前3季雲端運算業務營收較2024年同期成長超過65%，第3季單季年成長超過75%，主要受惠超大規模（Hyper-scale）資料中心用AI機櫃產品交付規模擴大、以及AI算力需求暢旺。

觀察第4季，工業富聯在11月下旬透過公告指出，第4季整體經營包括與輝達（NVIDIA）合作的GB200、GB300等相關產品，出貨均按既定計劃推進，客戶需求持續暢旺，生產及出貨一切正常，工業富聯未向市場下調第4季利潤目標。（編輯：楊凱翔）1141201