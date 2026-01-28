工業煙囪包圍 聽見大林蒲漁村的嘆息

只要你努力，都有機會被看見!這次第60屆金鐘獎中，唯一學校團隊獲獎的是來自高雄大林蒲的鳳林國中，大林蒲因為被重工業區包圍，小漁村正面臨遷村，鳳林國中師生的國文作業，就是走出校園採訪在地耆老及當地居民，替家鄉留下歷史，並做成Podcast，以在地人紀錄家鄉，親土親人，打敗專業級入圍者，脫穎而出。

「鳳林國小頂樓拍攝的，你看 都是煙囪。」

大林蒲居民：「看這些你這個 都是空氣汙染。」

鳳林國中老師 許榮宏：「遷村因為畢竟大家看到的，都是抗議 比較負面的新聞，所以我們就覺得，人文這個部分，確實還有很多精采的部分。」

「錄音器材。」

「2.1 歡迎收聽玫好時光，我是玉玫 我是榮宏。」

英文和國文老師的組合，在沒有專業錄音間的會議室中，Podcast誕生「大林蒲人大概都知道的一間廟，你應該知道吧，當然囉 我是大林蒲人，所以這是我們的中心信仰 鳳林宮。」

「鳳林宮內主要祭祀的有哪些呢，鳳林宮主要祭祀的就是，溫王爺跟朱王爺。」

老師是主持人，特派員全是學生來擔當。

「我帶你們進來裡面介紹好嗎 好。」

有Podcast原是誤打誤撞，一開始，只是學生的國文作業。「全台灣才有我們一尊這個，白府元帥。」

鳳林國中學生 陳宥翔：「要去問的時候 都會覺得，有點尷尬 問不出來。」

鳳林國中老師 吳玉玫：「因為要遷村了，所以想說 那為什麼，不把這些變成一個正式的，放在Podcast，其實本來我們就是，自己做開心而已啦。」

鳳林國中老師 許榮宏：「你從小時候出生，到30幾歲都在這裡，我覺得對地方的情感跟眷戀，還是在心中某個層面，還是保留住的。」

那份不捨 倒數計時，師生們試著留下故鄉最後的氣息。

「大林蒲這裡古井很多，古井很多 古井你知道嗎，早期是因為沒有水的關係 是，所以用古井， 就是那個抽水機 對 集水，所以大林蒲抽水機很多。」

鳳林國中學生 伍芊穎：「有更了解自己家鄉，然後也知道了一些，我自己不太知道的，大林蒲跟紅毛港的一些傳統。」

師生和在地耆老聯手，他們都不是專業級，但用真誠的一顆心，紀錄著家鄉的變遷。

鳳林國中老師 許榮宏：「遷村之後 到新的環境，可能有些店家已經老了，他就決定 它(店)就不開了，那個味道 就變成真的只是，用聲音跟我們記憶把它保留住。」

眷戀故鄉的真誠，打動金鐘獎評審的心。

「得獎的是，恭喜 玫好時光，大林蒲遷村中的小漁村。」

大林蒲居民 吳初心：「我嚇一跳，因為剛開始入圍(金鐘獎)，就很不錯 後來又得獎，其實大家都與有榮焉。」

Podcast敲響金鐘，鼓勵著大林蒲人，你們的存在，並不渺小。 「我們也有紅布條，因為有你們，玫好時光 才能被看見，謝謝大家。」

