工業酒精被當白酒！陸工人聚餐飲酒中毒1死 甲醇超標2600倍

大陸湖北近日發生一起甲醇中毒案。一家公司的食堂員工疑似誤把「工業酒精」當作散酒提供給員工，3名工人飲用後嚴重甲醇中毒。距離事發近一個月，已造成一人死亡、一人腦死亡與一人昏迷不醒。

家屬發布的李某某在醫院的畫面。（圖／翻攝《封面新聞》）

根據《貴州廣播電視台》、《封面新聞》報導，事發於11月21日，十堰市鄖西縣一間公司的加工廠房的5名員工，在加班結束後到一家餃子館聚餐。

50歲的李某某為中毒者之一，其家屬表示，當晚有5名同事參加，其中3人飲酒、2人沒喝。3名男性在飲酒後相繼身體不適。22日下午，首名員工前往就醫。隔日另外2人也到醫院求診。3人因病情嚴重被轉至十堰市太和醫院治療，院方告知家屬他們的病情為急性甲醇中毒。

廣告 廣告

檢測報告顯示，李某某血中甲醇含量高達41.33mmol/L，而正常參考區間應小於0.0156mmol/L。李某某已於14日被宣告腦死，另外中毒的2人，一人已死亡，另一人仍在搶救中。

家屬在出事後報了警，初步得到的說法是，工廠食堂裡外帶進來了一些工業酒精，員工誤把工業酒精當作散酒給了李某某等人。

該公司相關負責人證實，李某某家屬的說法與其了解情況一致。他表示，「他們3個喝的酒是從公司食堂承包者那拿的。拿了一斤多，飲料瓶子裝的散裝酒，食堂承包者說是妹妹給的」。

警方15日發布通報稱，該縣神風實業有限公司3名員工下班後在一餃子館聚餐飲酒，因中毒送醫救治。提供酒水的為該公司食堂工作人員胡某，他誤將用作炊具燃料的工業酒精當作白酒，已被採取強制措施，案件進一步辦理中。當地政府相關人士稱，調查及善後處理工作正在進行。

延伸閱讀

神預測高虹安貪污二審會無罪！ 沈政男：她2026連任如探囊取物

高虹安案二審大逆轉 民眾黨秘書長：請停止撕裂國家

高虹安二審逆轉新竹市府火速申請復職！內政部：收到後依法辦理