工業雙氧水洗2噸黑心豬大腸流入市面 百威食品負責人起訴

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

「百威食品公司」於去年遭查獲以工業級雙氧水處理豬大腸，再販售給下游廠商，超過2噸的黑心豬大腸流入市面，不少知名業者受影響，食品安全遭重創。屏東地檢署昨（20）日偵結，依違反《食品安全衛生管理法》添加未經中央主管機關許可之添加物行為罪，起訴包含百威楊姓負責人在內的3人。

百威食品公司涉嫌以工業級雙氧水處理豬大腸，造成黑心豬大腸流入市面，引發食安危機，楊姓負責人依《食品安全衛生管理法》遭起訴。（圖／台北市衛生局提供）

檢方調查指出，百威食品公司以經營畜產品批發、畜產品零售等項目為業，在屏東設有廠房，負責處理豬隻內臟及銷售等。百威楊姓負責人因遭客戶多次反映大腸成色、品項不佳，為避免遭退貨而虧損，明知工業用過氧化氫（俗稱雙氧水）僅限於工業使用，仍指示張姓會計訂購工業用過氧化氫，並夥同2名員工在煮完大腸後，將賣相不佳的豬腸揀出，並以過氧化氫浸泡漂白，販售給下游廠商，使共計約2355公斤的黑心大腸流入市面。

檢察官認為此事件影響範圍甚大，對食安造成重大危害，依《食品安全衛生管理法》起訴楊姓負責人及2名員工，建請法院對楊男處以有期徒刑2年以上刑罰，併科罰金100萬元；2名員工則求處有期徒刑1年以上之刑，併科罰金15萬元；張姓會計因坦承犯行，犯後態度良好給予緩起訴1年，但須向公庫支付5萬元，及參加法治教育。

