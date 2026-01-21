工業雙氧水洗2噸「黑心豬腸」流入市面 百威老闆等3人慘了！起訴還要罰百萬

衛生局查封黑心豬腸。台北市衛生局提供



去年中秋節前夕，黑心豬大腸食安事件震驚全國，廠房設在屏東縣的「百威食品公司」於去年遭查獲以工業級雙氧水處理豬大腸，再販售給下游廠商，總計超過2噸的黑心豬大腸流入市面。除了多家知名業者受影響，甚至還流入夜市等通路，外界認為不少黑心大腸早已被消費者吃下肚。屏東地檢署昨天（1/20）偵結，依違反《食品安全衛生管理法》添加未經中央主管機關許可之添加物行為罪，起訴包含百威楊姓老闆在內的3人，其中楊姓老闆面對刑責外，更建請併科罰金100萬元。

廣告 廣告

檢方調查指出，百威公司以經營畜產品批發、畜產品零售等項目為業，在屏東設有廠房，負責處理豬隻內臟及銷售等。

百威楊姓負責人辯稱，因客戶多次反映出貨的大腸成色、品項不佳，為避免遭退貨而虧損，明知工業用過氧化氫（俗稱雙氧水）僅限於工業使用，仍指示張姓會計訂購工業用過氧化氫，並夥同2名員工在煮完大腸後，將賣相不佳的豬腸揀出，並以過氧化氫浸泡漂白，販售給下游廠商，使共計約2355公斤的黑心大腸流入市面。

台北市衛生局已封約145公斤「工業豬腸」。北市衛生局提供

屏東檢方認為此案件影響範圍甚大，對食安造成重大危害，依《食品安全衛生管理法》起訴楊姓老闆及2名員工。

台北市衛生局已封約145公斤「工業豬腸」。北市衛生局提供

屏檢建請法院對楊男處以有期徒刑2年以上刑罰，併科罰金100萬元；2名員工則求處有期徒刑1年以上之刑，併科罰金15萬元；張姓會計因坦承犯行，犯後態度良好給予緩起訴1年，但須向公庫支付5萬元，及參加法治教育。

更多太報報導

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂