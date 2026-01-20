工業雙氧水洗2.3噸毒豬大腸 黑心商遭求重刑 罰5400萬竟只拍出一尊佛像

去年10月屏東縣衛生局會同檢方等單位到百威食品公司在屏東縣租賃加工場調查。資料照片

百威食品有限公司負責人楊峻銘被控長期使用「工業用過氧化氫」（雙氧水）漂白豬大腸，並將超過2.3噸的毒大腸流向知名夜市與市場，屏東地檢署今（20日）依違反《食品安全衛生管理法》提起公訴。檢方審酌楊男為謀私利罔顧國人健康，建請法院從重量處2年以上有期徒刑，併科罰金100萬元。

食藥署已先行針對此案重罰百威食品共5400萬元罰鍰，由於該公司無力繳納，案件移送行政執行署屏東分署強制執行，雖然曾法拍其廠房設備，但最終僅拍出一尊佛像，所得僅500元。

廣告 廣告

檢調發現，百威食品雖然設址於台北市大同區，但實際生產廠房位於屏東縣長治鄉。楊峻銘因不滿客戶頻頻反映豬大腸成色不佳、賣相差，為避免退貨虧損，竟自2025年2月起，指示會計張女向不詳化工業務訂購工業用過氧化氫，每桶30公斤僅需900元。

楊男指派蘇姓、陳姓員工，每周固定工作日將烹煮後的豬內臟中，揀選出色澤偏暗的「黑大腸」，再倒入200毫升的工業用過氧化氫至100公升清水中浸泡、攪拌。待大腸被漂白至色澤誘人後，再以清水沖洗去除化學異味，隨即秤重包裝出售。

台北市衛生局在案發時查扣百威食品的豬大腸。資料照片

檢方統計，從2025年6月至9月間，已有約2355公斤的「漂白豬大腸」以每公斤140至150元的價格，流向台北寧夏夜市及下游肉品業者。這些有毒大腸早已被無數消費者吃下肚，潛在健康風險難以估計。

檢察官於起訴書中痛批，楊男等人身為食品從業人員，明知工業用雙氧水嚴禁添加於食品，竟以此卑劣手段提高賣相。除了負責人遭求重刑外，負責加工的蘇姓、陳姓員工也被建請量處1年以上徒刑；至於坦承犯行、態度良好的張姓會計則獲緩起訴處分，需向公庫支付5萬元。



回到原文

更多鏡報報導

妻與小王上摩鐵翻滾！人夫求償100萬敗訴 南院法官萬字文：配偶權是封建遺毒

虎媽虐殺21歲女關浴室2年僅餵菜粥 「貓爸」冷血漠視陪葬...雙親今遭起訴

餐廳千金淪假面小三 與閨密丈夫「偷來暗去」 愛巢內情趣用品創造高度歡愉

教官Rain來了！鷹眼鎖定男歌迷「沒跳」 小巨蛋唱一半突切歌