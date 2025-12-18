工業雙氧水漂白豬大腸！卓榮泰：精進屠宰場管理、加速溯源數位化

卓榮泰17日主持食安會報，要求精進屠宰場管理、加速豬隻溯源數位化，以及持續加速建置「問題產品下架回收資訊平台」。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 台灣10月曾發生工業級雙氧水加工豬腸案事件，屏東百威食品公司涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸，案經檢舉人114年6月間舉發，惟同年10月始下架封存問題食品，3.7噸已流入台北、桃園、高雄、屏東等4縣市，危及國人健康與食品安全；另行政院長卓榮泰17日主持「行政院食品安全會報114年第4次會議」時表示，這顯示源頭管理制度化、資訊共享與溯源機制仍須進一步改進，部會與地方政府應共同精進屠宰場管理機制，也要加速推動豬隻流向數位化溯源管理，確保食安。

行政院透過新聞稿提到，卓榮泰說明，台灣明年起將進入下階段非洲豬瘟防疫工作，加以近期曾出現雞蛋檢出芬普尼及魚肉誤判檢出動物用藥等事件，顯示社會整體防禦機制仍待加強，政府對食安把關仍須以最高標準落實，並持續精準防守與事前預判。請衛福部持續加速「問題產品下架回收資訊平台」的建置與推動，並加強地方衛生單位與食品業者的教育訓練，確保2026年系統正式啟用時，能做到立即通報、快速下架、完整追蹤，同時也要持續改善資料整合能力，處置力求正確即時。

針對問題食品檢驗標準、複驗程序及發布流程等，卓榮泰也於會中表示，衛福部應持續召集相關部會進行必要討論，並請行政院食品安全辦公室協助整合。至於今年10月發生的工業級雙氧水加工豬腸案事件，卓榮泰指出，這起事件提醒政府，源頭管理制度化、資訊共享與溯源機制仍須進一步改進，屠宰場是肉品供應鏈源頭，管理制度是否周延，直接影響食安以及政府食安治理公信力。

卓榮泰續指，農業部、衛福部、環境部及地方政府應就此事件的檢討結果，精進屠宰場管理機制，明確區分屠宰業者作業行為，與相關聯食品加工業者作業行為的場域環境管理及法規適用，建立常態化聯合查核制度，避免灰色地帶繼續存在。應加速推動豬隻流向數位化溯源管理，以加強畜牧場、拍賣市場、屠宰業至加工業者溯源資訊的運用，以期全面提升肉品溯源與遏止屠宰場不合格屠體的非法流用及加工，確保食安。

