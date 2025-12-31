工營中心北工處赴安得烈志工服務 寒冬愛民送暖

記者葉軒瑜／綜合報導

為落實愛民精神，國防部軍備局工程營產中心北工處昨日在民國114年最後一天，由政戰處長溫中校帶領所屬官兵同仁，前往中華安得烈慈善協會參與志工服務，官兵透過物資分裝與整理，在寒冬年終之際，以實際行動援助弱勢族群，展現國軍持續對社會的深切關懷與大愛。

溫處長表示，希望透過此次活動激勵同仁積極參與公益，並達成拋磚引玉之效，帶動更多人投入社會服務，而此次活動不僅是一次志工行動，更是愛民價值觀的傳承，期許官兵在專業崗位外，也能持續散播正能量，為社會和諧盡一分心力，展現國軍「軍民一家親」的溫馨形象。

軍備局工營中心北工處前往中華安得烈慈善協會參與志工服務，展現國軍對社會的深切關懷。（工營中心提供）