工研院以科技協助農業 15年回饋逾240家社福團體

▲工研院每年皆號召公益夥伴共同認購並回饋社福團體，在寒冬中添暖意。

工研院用科技做公益，打造上山下田電動搬運車，助果農提升採果效率，並將具體採收成果落實公益，回饋社福團體，舉辦《大桔大利積福企》公益桶柑義賣活動，結合帆宣系統科技、技嘉科技、中華民國企業經理協進會、潘文淵基金會、工研院院友會等機構，推廣新竹縣盛產桶柑，今年認購超過二十四萬斤，義賣所得利潤將全數捐贈築心之家、新竹家扶中心、藍天家園等二十家社福團體，十五年來累計逾兩百四十家，在寒冬中增添暖意。

工研院院長室主任兼社會公益委員會主委何大安二十八日表示，社會公益委員會成立十五年來，致力將科技落地應用，並凝聚科技人的研發能量，轉化為企業社會責任關懷弱勢，以科技公益回饋社會，增進社會福祉。例如去年在極端氣候影響下，工研院第一時間將科技進駐災區，馳援災區重建，動員院內與相關機構募集書籍與課桌椅學習資源，讓災區孩童安心復學。

農曆年節正逢桶柑盛產季節，果民在採收時，都需在坡地與崎嶇路面進行搬運，對身體造成龐大負荷，缺工問題也影響效率。工研院將高效率氮化鎵功率元件導入農務用電動搬運車之馬達驅動器，採用更省電、運作更穩定的馬達驅動方式，有助於降低搬運車能耗並提升續航力，亦可讓果農在坡地或狹小田間作業時，降低勞動負擔，進而提升作業安全與穩定性。