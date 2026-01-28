工研院以科技協助農業 15年回饋逾240家社福團體

工研院連續十五年舉辦「大桔大利積福企」公益桶柑義賣，利潤將全數捐贈社福團體。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導?

工研院用科技做公益，打造上山下田電動搬運車，助果農提升採果效率，並將具體採收成果落實公益，農曆春節前夕舉辦「大桔大利積福企」公益桶柑義賣活動，今年認購超過廿四點六萬斤桶柑，義賣所得利潤全數捐贈築心之家、新竹家扶中心、藍天家園等二十家社福團體。

工研院院長室主任兼社會公益委員會主委何大安表示，推廣竹縣盛產桶柑，十五年來累計逾二百四十家。他說，農曆年節正逢桶柑盛產季節，全臺近五成桶柑都來自新竹縣峨眉鄉與芎林鄉，果民在採收時，都需在坡地與崎嶇路面進行搬運，對身體造成龐大負荷，缺工問題也影響效率。工研院將高效率氮化鎵功率元件導入農務用電動搬運車之馬達驅動器，採用更省電、運作更穩定的馬達驅動方式，有助於降低搬運車能耗並提升續航力，亦可讓果農在坡地或狹小田間作業時，降低勞動負擔，進而提升作業安全與穩定性。

工研院也發揮公益力，攜手在地小農連續十五年舉辦大桔大利積福企公益桶柑義賣，除了芎林愛心桶柑、當季高雄美濃番茄，還有導入工研院作物整合管理技術所種植的小番茄與草莓及屏東部落「小米酒釀醬心蛋捲」；以及工研院輔導的中興新村地方創生育成村之地方創生品牌禮盒、臺東豐濱水牛肉乾條、豐濱白蝦蝦餅、臺灣高粱琴酒、小米琴酒等豐富農產品，義賣相關利潤都將回饋給社福團體。

工研院持續推動公益科技平台，以科技力攜手各界齊力增進社會福祉，創造價值。