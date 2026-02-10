工研院先進半導體研發基地砸37.72億元 2028年啟用
（中央社記者張建中新竹10日電）工研院先進半導體研發基地今天動土，預計2027年12月建物完工，2028年第1季起陸續啟用，總投資金額新台幣37.72億元，將具有IC設計創新試產驗證、先進半導體製程開發及設備材料在地化驗證等3大任務。
行政院長卓榮泰表示，台積電積極協助半導體研發基地設置，除捐贈3部12吋的半導體高階製程的開發相關設備，也對整個建廠設計給予相當多的協助與指導。
工研院今天舉辦先進半導體研發基地動土典禮，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫、國科會主委吳誠文，以及鈺創董事長盧超群、帆宣總經理林育業、天虹執行長易錦良、副總經理羅偉瑞、日月光副總經理洪志斌和台積電、聯電、世界先進、力積電、南亞科、弘塑等多名產業界代表皆出席參加。
經濟部產業技術司司長郭肇中表示，這座先進半導體研發基地經過2年規劃，預計2027年12月建物完工，2028年第1季起陸續啟用。
郭肇中指出，先進半導體研發基地建築挑高8公尺，每平方公尺可承重2公噸，並有獨立結構抗震。建物經費6.88億元，無塵室經費30.84億元，總計投入37.72億元。
郭肇中表示，基地內將設有先進半導體製程試產線、次微米感測晶片試產線、先進封裝試產線以及檢量測驗證實驗室。
郭肇中說，先進半導體研發基地將具有3大任務，包括IC設計創新試產驗證、先進半導體製程開發及設備材料在地化驗證，估計將有助於半導體業者縮減產品開發時間約30%。（編輯：林淑媛）1150210
其他人也在看
三星昔「滅台計畫」超放肆！張忠謀靠「夜鷹」完美反擊
南韓與台灣經濟產業高度重疊，早已是多年的競爭對手，台積電現在雖為晶圓代工龍頭，但過去一度被三星搶單，上演技術超車。所幸台積電創辦人張忠謀並未慌了手腳，全面強化技術推進，啟動夜鷹計畫24小時研發不停歇，突破10奈米製程瓶頸，擊退三星重獲大客戶信任，並在後續轉進先進製程奠定良好基礎。
快訊／傳被輝達拋棄！美股開盤「科技巨頭」暴跌破5％
上個交易日美股強勁反彈，道瓊工業指數突破5萬大關，讓美國總統顧問納瓦羅（Peter Navarro）大讚「川普經濟學勝利」，今（9）日美股可多留意大盤指數。個股消息則有輝達（Nvidia）的次世代AI系統，傳出將排除美光（Micron）作為記憶體供應商。今日美股開盤，美光一度下跌5.05%。
分析師認證沒對手！「這2檔」入選最強成長股：抱緊未來有望贏大盤
AI熱潮持續延燒，科技股成為許多投資人長期持有的熱門標的。美國投資媒體《The Motley Fool》指出，目前的多頭市場已進入第4年，由成長股領軍。由於成長股在過去十多年持續跑贏價值股，以下兩檔股票被認為是現在適合買進、長期持有的成長型標的。
匯率一夕翻臉成致命一擊！工具機大廠「接單變賠單」哀鴻遍野 新台幣暴衝重傷出口命脈
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導新台幣去年第二季急升，成為壓垮工具機產業的關鍵變數。匯率短時間內劇烈反轉，讓原本仰賴外銷的業者措手不及，即便下半年...
台股封關在即！ 專家：可以低接11類股抱著過年
台積電即將於2月9日至10日召開為期兩天的董事會，此次會議首次移師至日本熊本舉行，成為市場矚目焦點。台股即將於2月11日封關，財經專家表示，投資人可在封關前考慮抱這「11類股」過年。
【Yahoo早盤】封關倒數！台股大漲逾600點站上3萬3 分析師陳石輝2招揭抱股方向
明（11）日將迎來封股日，台股今（10）日延續猛烈攻勢，早盤大漲逾600點，飛越3萬3大關，創下歷史新高。運達投顧分析師陳石輝開盤後受訪表示，美股表現穩健、台股賣壓已大致消化，加上法人現貨偏多操作，推升指數續強，但離長假僅剩1日交易日，建議控制持股水位，聚焦營收亮眼且位階相對低檔個股。
封關前創新高！ 專家：抱股過年鎖定「三族群」
受美股科技股回穩帶動，台股今（10）日延續反彈走勢，大型權值股獲法人買盤推升，指數穩步走高。隨著明（11）日封關在即，投資人關心是否抱股過年或先行獲利了結。冠軍操盤手楊雲翔9日在社群平台指出，短線位置未如想像危險，他已進場布局，並以二月結算的指數賣權（Index Put）作為風險「保險」，且部位高於平時，以因應農曆年長假不確定性。
面板、衛星板一起綠！群創跌跌不休狂噴9.1萬張 「這檔」重摔5.6%炸量6.7萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在半導體及機電族群領漲下，台股大盤今（10）日走紅，截至11點，加權指數暫報32904.69點，上漲500.07點或1.54%，成交量528....
封關倒數！台股一度漲近900點！挑戰今年收盤第一大 專家籲逢高減碼
受惠於美股上周五強力反彈，台股今日（6日）氣勢如虹，開盤即大漲 883 點，最高觸及 32,666 點，漲點創今年第一大，專家表示，建議逢高減碼，並落實現金為王，將現金水位拉升至 50%。
台積電鉅額交易試水溫 現1870.33元新天價
[NOWnews今日新聞]台積電9日盤後鉅額交易，最高配對價衝到1870.33元、刷新紀錄，市場解讀，這是替短線挑戰1900元丟出訊號試水溫。盤後資料顯示，台積電當天鉅額配對一共成交9筆，價格帶落在1...
鴻海收復220元大關後遇壓...分析師曝「被低估」：耐心會有回報
鴻海今日一度重返220元大關，最高觸及220.5元，漲幅達2.5%，不過後續漲幅收斂，小漲1%左右震盪。運達投顧分析師陳石輝認為，鴻海目前價位無論以AI、電動車等產業本益比來看，都是被低估的位置，目前因籌碼面的問題股價難有表現，但耐心會有回報，一旦拉回就是介入點。
廣達1月營收2308億元年增6成 改寫歷史次高
代工大廠廣達（2382）今（9）日公布2026年1月合併營收達2,308.35億元，雖較去年12月衰退15.3%，但連續2個月站穩2千億元營收大關，年增61.9%，改寫歷史次高紀錄。
2奈米、CoWoS鎖死全球算力需求！台積電進場買點曝光
[Newtalk新聞] AI浪潮持續擴散、資金聚焦具備長線成長能見度的背景下，市場熱搜標的已明顯從短線題材轉向「能真正交出獲利成績單」的核心供應鏈。以下是國泰證期整理解析本周聚焦的個股，涵蓋 AI 先進封裝、液冷散熱、高速傳輸、低軌衛星、先進製程與傳統產業落底反轉等關鍵趨勢。 台積電 2026年營收年增率上調至30%與資本支出擴張，反映出先進製程需求已進入爆發期，而非短暫過熱。其在2奈米領先地位與CoWoS封裝的寡占優勢，使其成為高護城河的企業，建議回檔至1730時分批佈局進場。 聯發科 聯發科正成功擺脫單一手機市場的景氣循環，轉型為全球AI ASIC的核心供應商。執行長蔡力行將資料中心ASIC視為「十年最重要戰場」，並預期2026年營收突破10億美元。但短線手機市況逆風，短線上建議保守操作。 鴻海 鴻海2026年1月營收繳出年增35.5%的歷史最強元月表現，證明其已轉型為AI基礎設施的全球領導者。AI伺服器與雲端產品的拉貨動能完全抵銷了智慧型手機的淡季效應。鴻海股價近期表現疲軟，建議待拉回至206.5時，分批偏多操作。 欣興 將2026年資本支出大幅調升至254億元，展現對AI高階載
波若威無畏處置連2燈領軍！股王光聖寫2000元新天價 股后聯亞也創高
矽光子概念股今日再度昂首，由目前仍在關禁閉卻連2燈的波若威（3163）領軍，率領股王光聖（6442）再創2000元歷史新高價，股后聯亞（3081）也同步寫下1150元的歷史新天價，此外，華星光、眾達-KY等個股也漲逾半根，族群氣焰旺盛。
高市早苗大勝！法人點名帶旺「這兩類股」
日本眾院大選結果出爐，首相高市早苗領導自民黨狂掃316席，創二戰後單一政黨突破2/3席次歷史紀錄。法人分析，政權超穩定將加速「高市經濟學」推動，引爆日股新一波復興行情。其中，被列為國家戰略的「半導體產業」受惠於政府大力支援與AI趨勢，以及體質轉型的「五大商社」在股神巴菲特加持下，將是最大贏家。投資人可透過日股ETF精準卡位這波政治紅利，掌握日本市場的成長動能。然而，仍需留意財政支出、日圓弱勢及地緣政治風險。
1分鐘讀財經》MSCI放榜撞期封關日！散戶注意「2檔記憶體黑馬」成大贏家
小編今天（9）日精選5件國內外重要財經大事。台股農曆年封關前最後三個交易日，MSCI季度調整將於2月11日封關當日登場，扮演台股金蛇年壓軸好戲。統一投顧、兆豐國際投顧一致預料，台股權重本次將獲調升，其中，南亞科、華邦電等有機會新納入成份股，南電、旺矽、健鼎亦有機會成為新成份股，反觀既有成份股的豐泰、正新，則有被剔除的風險。
1月營收暴漲406%！「這記憶體」週拉3根漲停狂飆30%寫新天價 缺貨潮利多全面引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於缺貨潮持續不止，記憶體產品報價不斷攀升，相關族群營運全面受惠，如記憶體廠青雲（5386）1月營收就繳出年增406.8%的...
《台北股市》華邦電、華通抱股過年？老手3水位教戰
【時報-台北電】台股6日重挫逾600點後上演V轉行情，加上美AI股在連日拋售後展開強彈，道瓊6日大漲1200點，首度站上5萬點大關，創下歷史新高，費半也強彈434點，漲幅來到5.7%，居美股4大指數之冠。 在高檔賣壓快速宣洩，以及美股氣氛轉佳下，台股今（9）日為金蛇年封關的倒數第3個交易日，能否抱股過年？手中哪些持股又該逢高調節？備受股民關注。 針對台股封關前的投資策略，資深分析師陳榮華表示，從近10年開紅盤日表現來看，都是漲多跌少，且大半都有3%左右漲幅，因此過往封關前可以抱股7成以上，以免開紅盤後想買得追高。 但他認為，今年過年落在2月中旬，美股通常在2月時，會有獲利了結的情況發生，建議持股降至5成水位比較好，不能押注太多。 以現在盤勢來看，攻擊型投資人可鎖定AI光通訊、測試介面等類股，尤其是矽光子有技術護城河，可以持股續抱，適合趁盤勢修正時布局，但須留意估值過高的風險，並觀察AI資本支出是否出現放緩跡象。 至於保守型的投資人則可留意生技股，除與科技股連動性低，加上美國2026年推出藥物安全法案，製藥原料去中化，印韓台有望受益，可以平衡投資組合。 此外，陳榮華也給出明確的戰術分析，
台股封關》6檔特種兵出擊！年後紅包行情全攻略
台股封關倒數計時，股民如何讓手中…
台積電封關前漲到1870元天價！市值衝破48兆元 還能買嗎名師解析
晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日下午要公布元月營收，以及最新股利，市場期待之下，股價開高走高，盤中最高觸及1870元，刷新天價，市值一天增加1兆多，衝破48兆元。