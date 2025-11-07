工研院再獲天下雜誌永續大獎

工研院致力於推動組織及產業永續，成果深受肯定，今年延續佳績，再度榮獲「天下永續公民獎」及「天下人才永續獎」政府組第一名，並首度入選《親子天下》「友善家庭職場獎」。

工研院於今年再獲《天下雜誌》二○二五年「天下永續公民獎」及「天下人才永續獎」，並入選《親子天下》「友善家庭職場獎」，昨（七）日出席頒獎典禮，展現深厚永續實力。《天下雜誌》永續獎項為臺灣最具指標性的評比之一，工研院延續去年雙料奪冠佳績，今年再度蟬聯非營利政府組桂冠並添新獎。評審肯定工研院以科技賦能協助產業淨零之貢獻，期許持續扮演產業橋樑，將永續與淨零理念落實於價值鏈。

工研院院長張培仁七日表示，工研院聚焦「凝聚專才、深耕臺灣、布局全球」三大策略，致力以科技研發為社會創造實質貢獻，從永續人才培養到協助中小企業綠色轉型，並串聯產學研夥伴力量「以大帶小」，引領產業邁向淨零、接軌國際，讓臺灣產業更具韌性，共創永續未來。

在組織面，工研院提供優於法規之假別，推廣多元共融意識，打造友善職場；在環境面導入氣候變遷與自然風險評估管理（TC-NFD），強化組織韌性，並以永續採購指引落實供應商管理，綠色採購金額達二億四千五百萬元；在社會面以「科技解方」、「社會公益」、「地方創生」三大路徑推動創新落地，協助中小企業減碳，建構多元共融的永續生態系。

工研院亦以「永續人才」為核心策略，從人工智慧技術培育、新創育成、跨域養成到多元職涯發展，打造兼具創新與包容的環境，並提供遠距辦公、彈性時段與優於法令的假勤措施，協助員工兼顧家庭與工作。首次參獎即獲「友善家庭職場獎」肯定。

未來，工研院將持續以科技創造價值、以永續連結社會，成為臺灣邁向永續的堅實基石。