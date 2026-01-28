工研院剖析醫療產業發展 台灣擁ICT與醫療技術3優勢

（中央社記者潘姿羽台北28日電）工研院今天舉行研討會剖析醫療產業發展趨勢，直指醫院正加速數位轉型，智慧醫療產業是重要趨勢，台灣具備ICT硬體、醫療技術與健保資料3大優勢，若能結合軟硬體與醫療資訊系統，將可提供有力解決方案，為醫療場域去中心化提供助力。

工研院今天舉辦「從MEDICA到CES：數位醫療與健康科技的關鍵趨勢與智慧未來研討會」，解析德國杜塞道夫國際醫療器材展（MEDICA 2025）與美國消費電子展（CES）兩大國際指標展會，勾勒全球醫療產業的最新脈動。其中，MEDICA被視為醫材技術發展的重要風向球，CES則聚焦醫療科技在日常生活場域的創新應用。

工研院新聞稿指出，從2025年11月MEDICA聚焦醫材與臨床應用，到今年1月的CES展現科技跨域導入醫療場景，數位醫療正從專業場域走向規模化發展階段。這股趨勢不只是單一展會的風向，更是全球產業結構轉型的縮影。

工研院認為，隨著感測技術快速進步，醫療穿戴裝置應用愈來愈普及，醫療服務正從「等生病再治療」，逐步轉向「提前預防」。同時，AI演算法日益成熟，醫療器材不再只是單純治療工具，而升級為具備預防醫學與精準診斷功能的智慧裝置。

隨著AI與感測技術持續發展，工研院指出，醫療照護場域加速去中心化，未來不只在醫院，透過遠距醫療與居家照護，能提供更即時、便利的醫療服務，進一步減輕整體醫療體系的負擔。

工研院接著指出，在這股趨勢下，台灣具備ICT硬體、醫療技術與健保資料3大優勢，若能進一步結合軟硬體與醫療資訊系統，發展可落地於居家與社區場域的整合型解決方案，不僅有助打造新一代智慧醫療產業，也能回應高齡化社會對照護模式轉型的迫切需求。

工研院觀察到醫院正加速數位轉型，透過雲端與資料整合，加速串接院內流程與院外健康數據，讓照護服務不再侷限於醫院，而是延伸到社區與家庭。同時，科技巨頭憑藉AI、雲端與消費性電子市場的經驗，開發能彌補傳統醫療缺口的創新解決方案，從硬體、軟體到數據平台一次到位，確保使用者在日常活動時，健康資訊均能被完整記錄且自由交換。

工研院指出，對台灣而言，半導體與穿戴裝置是優勢起點，但真正的競爭關鍵，在於是否能建立跨產業合作與信任機制，將硬體優勢轉化為長期競爭力。（編輯：林家嫻）1150128