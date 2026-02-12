工研院副院長李宗銘升任 深化研發布局與產業創新

（中央社記者張建中新竹12日電）工研院今天舉辦新任副院長布達典禮，由協理李宗銘升任工研院副院長一職，並兼任院長室下設的「南部產業創新策略辦公室」主任。李宗銘表示，未來將持續秉持研發需貼近產業需求的理念，與團隊合作強化研發體系，促進科技成果落實應用。

工研院今天的副院長布達典禮並未邀請媒體訪問，董事長吳政忠透過新聞稿表示，李宗銘於1987年加入工研院，近40年來自基層研究工作起步，長期深耕材料與化工領域，歷任研發、管理與策略推動等職務，歷練完整，對工研院研發體系、組織運作及產業鏈結高度熟稔。

吳政忠說，李宗銘擔任工研院材料與化工研究所所長與協理期間，承擔循環經濟、淨零排放、南部產業創新及無人載具等重要任務，展現跨域整合與策略規劃能力，為工研院推動前瞻科技布局奠定重要基礎。

工研院院長張培仁表示，李宗銘在工研院服務期間，長期投入高分子材料、電子與半導體構裝、光電元材料等材料關鍵技術研發，推動材料自主化與研發成果落地應用，屢獲全球百大科技研發獎、愛迪生獎與美國華爾街日報全球科技創新獎首獎及金獎等國際獎項肯定。

工研院同時公布組織調整與經營團隊人事布局。工研院「智慧機械科技中心」融入「機械與機電系統研究所」，所長由原機械與機電系統研究所所長張禎元擔任；另對焦無人載具政策發展，新設「無人化創新科技研究所」，所長由原機械與機電系統研究所副所長彭文陽升任。

工研院「產業科技國際策略發展所」所長由原副所長紀昭吟升任；工研院「南分院」執行長由原企研處處長周大鑫調任；工研院「中分院」執行長由原中分院副執行長李士畦升任；工研院「服務系統科技中心」執行長由原副執行長陳慧娟升任；工研院「企研處」處長由原中分院執行長黃新鉗調任。（編輯：張均懋）1150212