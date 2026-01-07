工研院助攻產業深耕歐洲 帶動逾42億元產值

經濟部產業技術司召開「經濟部A+計畫―推動歐洲跨國研發合作成果」記者會，展現近年臺灣與歐洲在科技研發合作上的豐碩成果。隨著全球供應鏈重組，臺歐合作已邁入「拓展深化期」，目前已與十四國啟動研發徵案、五國簽署官方MOU，累計獲雙方政府補助的國合計畫達八十六項，政府補助十四億元，成功帶動臺廠創造高達四十二億元的產值。會中公布臺德、臺英、臺西三件成功案例，凸顯產業已由「臺灣製造」進階打入「歐洲供應鏈」，二○二六年持續擴大布局無人機、機器人及低軌衛星等前瞻關鍵領域，協助產業提升關鍵技術自主與強化全球競爭力。

工研院協理蘇孟宗七日表示，疫情與供應鏈重組加速國際研發分工調整，臺灣在資通訊與系統整合具優勢，歐洲則深耕科研、關鍵技術與國際標準，雙方高度互補。在經濟部支持下，工研院將持續扮演橋接政府、產業與國際研發體系的法人研發平台與產業加速器角色，並透過參與歐洲最重要的研發組織協會EARTO及共同發起RIN等國際科研網絡，結合工研院德國、英國等歐洲海外辦公室據點，串聯在地研發與產業網絡，偕同法人夥伴搭建合作橋梁，協助企業對接歐洲研發、試驗與應用場域，促成跨國創新合作與參與歐盟前瞻計畫，加速技術商品化，深化臺灣產業在歐洲供應鏈的關鍵地位。

廣告 廣告

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，因應疫後及供應鏈變局，臺商赴歐投資快速成長，二○二三年投資金額達四十九億美元，較二○二二年成長近十倍。歐盟亦於二○二四年成為我國第四大貿易夥伴，貿易額逾六百八十六億美元，顯示雙邊經貿與技術合作持續深化。未來經濟部採取「深耕西歐、連結東歐、策進北歐」的戰略布局，透過前瞻技術聯盟、雙邊與多邊研發機制，持續協助產業對接歐洲創新技術，強化全球競爭力。

經濟部產業技術司七日舉辦經濟部A+計畫―推動歐洲跨國研發合作成果」記者會，展現近年來臺灣與歐洲在科技研發合作上的豐碩成果。