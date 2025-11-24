工研院勇奪全球百大研發3大獎 展現臺灣創新研發實力
〔記者洪友芳／新竹報導〕被譽為研發界奧斯卡獎的全球百大科技研發獎R&D 100 Awards日前揭曉2025年得獎名單，在經濟部產業技術司科技專案補助下，工研院今年獲得3項大獎，涵蓋生醫、AI、綠色永續等領域，與勞倫斯利佛摩國家實驗室(Lawrence Livermore National Laboratory)、阿爾貢國家實驗室(Argonne National Laboratory)等國際重量級機構並列，顯示臺灣產研共創的科技研發實力不容小覷。
工研院表示，創新是臺灣產業發展的關鍵動能，工研院持續以「整合跨域創新」為核心策略，致力成為政府最信任的產業智庫與產業最堅強的技術夥伴。除了長期凝聚專才，發展前瞻及關鍵技術，協助臺灣在全球科技競賽中占得先機。同時也深耕臺灣，以創新驅動產業轉型，確保高科技產業競爭優勢，並輔導中小傳統企業升級轉型。更重要的是結合臺灣的研發能量，對接國際資源，積極協助產業布局全球，促進產品行銷全世界。
R&D World副總暨總編輯保羅希尼(Paul Heney)表示，臺灣是全球重要的研發樞紐之一，許多企業都與臺灣廠商及工研院等研發機構保持密切合作。其中，工研院每年都有非常傑出的表現，不僅展現卓越的領導理念與清晰的願景，在各專業領域也深具實力。再加上研發人員具有高度探索、敢於創新的精神，這些正是多年來工研院多年來保持領先的關鍵。
經濟部支持的研發成果已連續18年榮獲全球百大科技研發獎，累積達103個獎項，由經濟部科專成果支持的多項得獎技術，其中9成已經技轉廠商或成立新創公司，今年獲獎的技術也全數與業者展開合作，成為技術的出海口，帶動產業價值。經濟部將持續透過科研計畫鼓勵研發，積極將技術成果落地實際應用，並與產業界綿密合作，推動這些寶貴的研發科技成為臺灣產業升級轉型、邁向國際市場的原動力。
今年工研院獲得全球百大科技研發獎3項大獎，在生醫領域，工研院攜手新光合成纖維、合碩生技及紡織所跨域開發的「仿生韌帶支架」，以仿生結構與高分子材料打造出兼具固定強度與提升修復的醫材，幫助斷裂的韌帶更快癒合、穩定恢復，對於長者因創傷而韌帶受損或斷裂，都能藉此快速恢復自在行動力。
在AI領域，工研院整合AI智慧控制與高速水刀系統，開發出「AI優化高活性廢輪胎水刀清胎製程技術(AI-WaJe™)」，最快360秒內完成一條大型輪胎的清除作業，大幅縮短處理時間，並可對應不同輪胎規格，回收的高活性膠粉還可再利用，已由衍生新創公司奇妙水循環材料公司投入營運，加速臺灣資源再利用產業升級。
在淨零循環領域，工研院攜手興采實業集團共同開發出「回收纖物再製低碳循環防水透濕膜(Circu-Texfilm)」，可輕鬆將複合廢棄紡織品，透過化學解聚與再聚製程，即能轉化成有「防水、透濕」效果的聚氨酯薄膜，無需拆解或脫色，製作出不同規格的防水透濕布料，能廣泛應用在機能服、鞋類、軍用裝備等，已導入興采實業集團產線，協助紡織產業朝綠色製造與循環永續邁進。
工研院已連續18年榮獲全球百大科技研發獎，目前累積了69項殊榮，其中超過9成的研發成果已成功應用於產業界，不僅持續讓工研院尖端研發的創新實力在全球發光發熱，同時藉由產研攜手合作，進一步提升臺灣產業的轉型升級及國際競爭力。
