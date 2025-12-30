工研院士羅唯仁疑盜台積電機密轉投英特爾 王鴻薇要求：拔院士資格

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

有媒體報導，曾任台積電資深副總的工研院院士羅唯仁，疑將台積電先進製程機密資料文件大量帶走，於10月底轉赴台積電主要對手，美國政府持股的英特爾任高階主管，涉違國安法並被台積電提告，王鴻薇要求工研院拔除羅的院士資格，強調如沒有任何處理將國格盡失，國人以及業界都不能接受。

工研院士羅唯仁疑盜台積電機密，轉投英特爾，國民黨立委王鴻薇要求：拔院士資格。（圖／王鴻薇辦公室）

媒體報導，前台積電副總羅唯仁疑似將包含2奈米、A16、A14等先進製程的簡報與資料相關文件大量列印帶走，並於10月底即轉赴台積電主要競爭對手英特爾（美國政府持股10%）擔任研發體系高階主管，涉嫌違反「國安法」以及台積電提起民事訴訟。

王鴻薇說，根據媒體報導，檢調於11月底前往羅唯仁位於台北市及竹北的住居所執行搜索，查扣電腦、隨身碟及多箱文件，清查後發現其中有大批為台積電研發中的先進製程技術機密資料。

王鴻薇指出，在台積電提告前，她已第一時間就針對此事質詢相關部會，除了要求法務部主動偵辦以外，更請台積電一定要提告，捍衛我國重要技術機密，也要求工研院應拔除或暫停羅唯仁院士資格。

王鴻薇強調，工研院院士象徵台灣高科技界的榮譽，以及國家對傑出貢獻的肯定，工研院也具體回覆，目前增訂「院士評議準則」處理「未來」院士資格適任，會由院士評議議會進行處理。但工研院至今不能證實是否適用羅唯仁。

王鴻薇表示，如果連涉嫌違反國安法的罪犯都可以是院士，竊取國家技術機密轉任外國高管，這樣無異於叛國的行為，如果沒有任何處理，我國國格盡失，相信國人以及業界都不能接受。



