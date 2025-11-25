工研院奪「資通訊界亞洲盃」ASOCIO大獎

〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院創新實力再獲國際肯定！素有「資通訊界亞洲盃」美譽的2025亞太資通訊科技應用獎(ASOCIO Award)，今年工研院憑藉「文化×科技交鋒創新融合」摘下大獎，展現臺灣在文化與科技跨域創新服務上的國際影響力。

亞太資通訊科技應用獎(ASOCIO Award)是亞太資訊服務業組織(ASOCIO)為推動軟體資服應用落地與產業數位轉型所設立的獎項，表彰各會員代表的數位解決方案與應用標竿案例。每年吸引來自亞太地區24個經濟體、上萬件創新成果參賽，堪稱亞太資通訊領域的重要榮耀。

廣告 廣告

工研院長期以「服務創新」為核心，佈局ICT、AI、XR等前瞻技術，建立從技術研發、系統平台到場域驗證與商業模式的完整推動鏈，並以跨域共創模式推進文化與科技融合應用，打造具擴散力與永續性的創新服務生態。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，該計畫核心涵蓋兩大實踐，一是「媒合藝術家及科研單位發展科藝創新實驗計畫」，自2018年起建構「敏捷式藝術科技研發平台」，推動科技藝術轉譯工程，導入 CPM 專案管理與 Sprint 敏捷方法，幫助藝術家快速理解技術操作，並引導 ICT 人才從藝術思維中獲得非線性解題模式，將科研能量轉化為具文化價值的創新應用；二是「DOME花創聚樂部｜XR樂齡文化科技體驗場域」，公私協力於2025年在花蓮落成，設置五大XR/AI體驗設施，累積近20萬參訪人次與2781人次跨齡課程參與，提升樂齡數位素養並帶動社區及觀光創新。

他表示，工研院將持續深化文化創意與科技研發的鏈結，推動系統平台與場域商模整合，打造科技驅動的跨域共創生態，促進文化永續與產業升級。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》台積電擬加碼投資3座2奈米廠 地點傳將落這邊

中國客被禁赴日 ! 日本商家「淡定」不擔心業績 原因曝光

LTN經濟通》中國番茄也洗產地 義大利不忍了

森崴風暴延燒富崴、九崴 董座胡惠森請辭下台

