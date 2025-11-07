工研院展望明年 AI驅動製造革新

由工研院主辦的「眺望二○二六產業發展趨勢研討會」昨（七）日下午於臺大醫院國際會議中心舉行「AI機械」專場，以「AI驅動下的智慧製造再進化」為主題，聚焦人工智慧技術如何深度融入機械產業各大應用場域。

工研院產科國際所副組長熊治民七日指出，半導體設備仍是支撐我國機械業成長的主要動力，關鍵機械組件也維持穩定動能。然而，工具機受到美國關稅及新臺幣匯率變動等不利因素影響，企業營運挑戰仍大，需積極探索應變策略，包括拓展美國以外市場，並爭取半導體、軍工等應用機會。預估我國機械產業二○二五年產值年增率約為百分之五，但各次產業成長幅度不一。

工研院產科國際所產業分析師呂建興指出，二○二五年全球半導體設備市場在AI晶片與高頻寬記憶體（HBM）需求帶動下持續成長，全年規模預估達一千二百五十五億美元，創歷史新高。展望二○二六年，隨著AI算力滲透、高階製程轉型及各國擴廠計畫推進，市場規模可望達一千三百八十一億美元，年增百分之十。其中，晶圓製造設備預估達一千二百二十一億美元，測試設備九十七億七千萬美元，組裝與封裝設備六十二億五千萬美元，封裝領域更創近年最高增速。

工研院產科國際所產業分析師陳佳盟補充，二○二五年受地緣政治、出口限令、輸美關稅與新臺幣強勢等不利因素影響，臺灣工具機產業產值預估較二○二四年衰退百分之九。

工研院產科國際所經理黃仲宏則分享，在人工智慧強力驅動下，智慧機器人正快速融入工廠、醫院與家庭，掀起實體產業智慧變革新浪潮，未來可望迎來跨越式發展，持續賦能各行各業。