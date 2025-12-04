工研院工商協進會簽約合作 強化台灣智慧醫療競爭力

（中央社記者張建中、曾筠庭台北4日電）工研院今天與工商協進會簽約策略合作，工研院表示，雙方將共同打造完整的智慧醫療生態系，以跨域整合加速技術落地與國際化布局，強化台灣智慧醫療在全球價值鏈中的競爭位置。

工研院在「2025健康台灣高峰論壇：智慧醫療×跨域共創」宣布與工商協進會簽署策略合作。工研院院長張培仁與中華民國工商協進會理事長吳東亮出席典禮，代表簽署策略夥伴協議。張培仁說，今天雖然是工研院與工商協進會2單位簽約，不過是醫院、工研院、產業界及政府4方努力的成果。

廣告 廣告

張培仁表示，工研院在國家扮演接力賽的第2棒角色，第1棒由學界、醫院了解患者的需求，進一步從需求找出疾病原因，做基礎研究。第2棒工研院把科學家研究成果進一步開發成為醫療設施、元件或服務等。

張培仁指出，最重要的是第3棒，經由產業界努力，把研究成果推廣、應用。第4棒是政府，生醫產業推動從一開始了解原因到變成一個產業需要非常長時間，需要政府持續政策支持，經濟部過去一直提供工研院研究經費，得以把科學家研究成果發展到為業界使用。

吳東亮說，工商協進會長期致力連結政府與產業、整合國內外企業資源，協助企業掌握全球變局與產業趨勢。這次與工研院策略合作，不僅是一項組織間的聯盟，更是推動台灣產業轉型升級與生醫創新加速的重要里程碑。

經濟部政務次長江文若指出，智慧醫療與精準健康已是全球成長最快的產業領域，預估2030年市場規模上看10兆美元、年複合成長率均逾15%。

江文若表示，經濟部已將智慧醫療提升至國家級層級推動，透過「晶創台灣方案」及「AI應用躍昇計畫」，把台灣在ICT製造的深厚基礎與國際醫療驗證場域結合，為產業建立長期競爭力。

工研院說明，這次與工商協進會合作將以需求導向、技術落地、跨域共創為主軸，建立一套可複製的智慧醫療推動模式。

工研院指出，雙方將從企業需求出發，串聯技術盤點、跨域媒合與臨床驗證，加速創新走入醫療現場。以工研院生醫所為樞紐，結合協進會的產業網絡，連結醫院、新創與國際大廠，共同打造具韌性、可擴展且直通全球市場的智慧醫療生態系。（編輯：楊蘭軒）1141204