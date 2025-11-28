工研院打造AI助手成農漁牧新夥伴

工研院28日舉辦「農工合作推升智農二點O」跨域研發成果展暨交流會，邀集農業與工業領域代表研擬新科技農工合作方向，為智慧農業開啟新篇章。

▲工研院28日舉辦「農工合作推升智農二點O」跨域研發成果展暨交流會，邀集農業與工業領域代表研擬新科技農工合作方向，為智慧農業開啟新篇章。

在農業部與經濟部支持下，工研院昨（二十八）日舉辦「農工合作推升智農二點O」跨域研發成果展暨交流會，展出智慧農工合作成果，結合農漁畜產技術研發現況與未來發展分享交流，邀集農業與工業領域代表研擬新科技農工合作方向，以「最少人力」、「最高效產出」、「最大效益」為目標，加速農業科技化與產業化進程，為臺灣智慧農業開啟新篇章。

廣告 廣告

農業部農業科技司司長李紅曦二十八日表示，在AI趨勢與國際市場競爭下，透過農業部所屬試驗改良場所與工研院合作研發，推升智農二點O願景，藉由農工AI創新科技、智慧化生產機具及監控設備，節約人力、降低產銷風險、增進產品品質，建構兼具韌性淨零永續之智慧農業新里程碑。

工研院中分院副執行長李士畦表示，農業缺工已成為全球普遍狀況，產業技術司長期支持工研院投入農工科技研發，透過AIoT系統整合農場數位化資料庫與通訊系統，搭配AI決策模式，提供業者即時病害預警與省工智慧機具。

當天也展現AI結合自動化的以工輔農研發成果，透過國產智慧化控制模組與農機共通底盤的發展，搭配跨領域三電業者，共同打造臺灣智慧農工系統的產業生態系與國際標竿。