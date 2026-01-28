工研院把第三代半導體直接開進桶柑園 氮化鎵科技穿梭坡地扛累活
說到農業科技，很多人腦中可能還停在無人機、感測器那一套，但工研院這次選擇一條更接地氣的路線直接走進果園。在新竹峨眉、芎林滿山滿谷的桶柑園裡，一台「上山下田都能跑」的電動搬運車，正在改變果農的採收日常，讓科技不只酷，別說還真的很有用。
你知道嗎？全台近五成的桶柑，其實都來自新竹縣的峨眉鄉與芎林鄉。每到農曆年前後，桶柑進入盛產期，看起來是豐收好消息，但對果農來說，卻也是一場體力硬仗。
桶柑多種在坡地，採收時得在陡坡、碎石路之間來回搬運，一籃一籃扛上來，對腰、對膝蓋都是長期消耗，再加上缺工問題，效率和安全都成了大挑戰。
於是，工研院乾脆把科技「直接開進果園」。他們把高效率的氮化鎵（GaN）功率元件，導入農務用電動搬運車的馬達驅動器。簡單講，就是跟你手上那顆充電又快又不燙的氮化鎵充電器一樣的技術路線，只是這次不是拿來充手機，而是拿來推進農業。
這顆第三代半導體一上車，效果立刻有感。馬達運作更省電、能耗下降，等於續航力直接升級；在坡地或狹小田間移動時，車子更穩、更耐跑。對果農來說，最實際的改變就是少出力、多安全，搶收工作時間一拉長，也不至於那麼傷身。
這種農業科技，不耍花俏，目的只有一個：就是讓農業職人輕鬆一點。果農不用再硬撐體力，採收更順，風險也降低，科技在這兒，絕不是炫技，而是真正的扛活兒。
從實驗室到果園，工研院這次示範了一件事：農業要升級，不一定要高大上，有時候，只要剛剛好地解決痛點，那就是厲害！
更多鏡報報導
快訊／13票輾壓過關 何志強接掌國票證董座邱榮澄為新總經理 旺旺派主導時代結束
獨家專訪／改選風暴山雨欲來 陳冠如：旺中派董監不過半國票金才有新氣象
獨家專訪／網紅流量操作特定議題 陳冠如：恐有國安風險
腦殘無國界！妹子衝大浪賣命自拍 豬隊友推了她一把
其他人也在看
工研院：MEDICA、CES揭示數位醫療新走向 AI與感測技術成關鍵
工研院舉辦「從 MEDICA 到 CES：數位醫療與健康科技的關鍵趨勢與智慧未來研討會」，透過解析德國杜塞爾多夫國際醫療器材展（MEDICA 2025）與美國消費電子展（CES）兩大國際指標展會，勾勒全球醫療產業的最新發展脈動。其中，MEDICA被視為醫材技術發展的重要風向球，而CES則聚焦醫療科技在日常生活場域的創新應用。中時財經即時 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
中市府力推春節走訪休閒農場 帶動農業觀光雙成長
台中多項作物產量高居全國第一，市府近年積極深化農業輔導與產業轉型。台中市長盧秀燕於市政會議中力推春節期間走訪台中休閒農場，邀請民眾體驗結合休閒、住宿與農業特色的農村旅遊，同時選購優質台中農特產品作為年節送禮首選，帶動農業觀光與農產行銷雙向成長。盧秀燕表示，台中「留農率」高達九成六，展現青農輔導成果顯著，並將農業結合觀光產業發展多元觀光農場，讓民眾能體驗農村生活、選購在地農產；盧市長並再度展現帶貨能力，推薦市民選購台中優質農特產品，她呼籲民眾可上台中農業局官網搜尋「2026台中新春農產型錄」，彙整台中優質農特產品，品質精美、價格便宜。台中觀光農場好吃、好玩、好逛、好住！過年走春來台中，既能親近自然、放鬆心情，也能順便把優質農產帶回家，市府會持續協助輔導農民，讓台中農業越做越好。農業局長李逸安以「臺中領鮮先馳得點－青農輔導及農特產品行銷成果」進行專案報告指出，台中環境優越，孕育水梨、甜柿、香菇等8項全國產量第一的優質農產，市府透過制度化輔導與資源挹注，協助農民邁向技術創新與品牌化經營，全面提升農產競爭力。李逸安也分享多項轉型成果案例，包括紅龍果品牌外銷、日本米競賽奪金及智慧溫室提升產量等，台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
這波科技操作太接地氣了！從果園到校園 工研院把科技變成暖暖公益現場
科技如果只能追效能、拚規格，那終究是少了點人的溫度。於是工研院這幾年也把研發變成公益行動，從果園、校園到社福現場，讓科技不只是冷冰冰的技術，而是一股能被感受到的暖流，流進需要幫助的人身邊，你不信？那就跟我們來看看。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
走春 盧秀燕力推台中農場
台中多項作物產量高居全國第一，市府近年積極深化農業輔導與產業轉型。盧秀燕市長昨（廿七）日於市政會議中力推春節期間走訪台中「休閒農場」，邀請民眾體驗結合休閒、住宿與農業特色的農村旅遊，同時選購優質台中農特產品作為年節送禮首選，帶動農業觀光與農產行銷雙向成長。盧秀燕表示（見圖），台中觀光農場好吃、好玩、好逛、好住！過年走春來台中，既能親近自然、放鬆心情，也能順便把優質農產帶回家，市府會持續協助輔導農民，讓台中農業越做越好。農業局長李逸安以「臺中領鮮先馳得點－青農輔導及農特產品行銷成果」進行專案報告指出，台中環境優越，孕育水梨、甜柿、香菇等8項全國產量第一的優質農產，市府透過制度化輔導與資源挹注，協助農民邁向技術創新與品牌化經營，全面提升農產競爭力。盧秀燕市長強調，台中「留農率 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
微電能源 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第一款規定辦理公告
公開資訊觀測站重大訊息公告(6883)微電能源-本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第一款規定辦理公告1.事實發生日:115/01/282.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:友餘股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司直接持有100%股權之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:關係企業向金融機構申請授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元):14,291,520(5)原背書保證之餘額(仟元):50,000(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):90,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):35,000(8)本次新增背書保證之金額(仟元):40,000(9)本次新增背書保證之原因:關係企業向金融機構申請授信及融資額度2.背書保證之總限額(仟元):14,291,5203.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5,607,4203.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:784.724.其他應敘明事項:最近期財務報表為114年第二季合併報表延伸Moneydj理財網 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
櫃買審議通過海昌生技上櫃案
【記者柯安聰台北報導】櫃買中心28日召開上櫃審議會，審議通過海昌生技（7814）股票上櫃案。海昌生技係以科技事業申請上櫃，主要從事膠原蛋白植入物相關醫療器材之研發、製造及銷售，董事長為蔡國田，...自立晚報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
8大公股去年獲利創新高 年終獎金最高逾8個月
（中央社記者呂晏慈台北28日電）去年8大公股金控及銀行獲利創新高，連帶挹注年終獎金行情，包括兆豐金、第一金、彰銀、台企銀平均年終獎金均上看8個月，華南金、合庫金估7個多月，而台灣金控與土銀因受國營事業管理法規範，最高為4.4個月。中央社 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
全球僅30個國家共70顆 南投九九峰氦氣球組裝充氣
【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣政府積極推動九九峰氦氣球樂園的核心設施，為全臺首座繫留式氦氣球觀光體驗設施。台灣好報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
吃保健變吃毒! 中國"空膠囊"驗出致癌物 遭食藥署攔截
生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導食藥署在邊境查驗到，台中生技業者從中國進口的空膠囊，含有不得檢出的殘留農藥「環氧乙烷」，四批共168公斤，毒物專家就指出，「環氧乙烷」屬於一級致癌物，若長期接觸，恐大大增加罹癌風險。民視 ・ 22 小時前 ・ 2則留言
挪威央行將政策利率維持在4%，符合預期
挪威政策利率維持4% 挪威央行(Norways central bank)將政策利率維持在 4%，符合市場預期。挪威央行行長Ida Wolden Bache表示，地緣政治緊張帶來經濟不確定性，核心通膨仍高於目標。 挪威央行自去(2025)年起循環降息，預計 2026 年可能再降息1至2次，政策利率至 2028 年底降至 3%。(資料來源：經濟部國際貿易署) 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
張又俠遭整肅拉高台海危機？章家敦：衝突失控為戰爭的風險大增
在北京宣布逮捕中華人民共和國中央軍事委員會副主席張又俠等軍方高層後，美國知名中國問題專家、著有《Plan Red：中國摧毀美國的計畫》一書的章家敦指出，中國近年對解放軍高階將領展開密集整肅行動，表面上可能削弱其發動大規模戰爭的能力，實際上卻可能因指揮體系失序、決策鏈斷裂，反而提高衝突失控、意外升高為戰爭的風險。章家敦於美東時間1月26日接受《福斯商業頻道》（......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 10則留言
Fed新主席四位人選 無人完全符合川普心意
外媒報導，美國總統川普遲遲不公布Fed新主席人選，令幕僚開始懷疑是否有人能完全滿足他的要求。新主席既要執行川普降低利率的要求，又必須在華爾街與同僚間擁有足夠信譽，才能有效貫徹這些政策。中時財經即時 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
「我很心碎」蘋果CEO庫克罕見發聲 談明尼阿波利斯事件
《CNBC》周三 (28 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克近日在致員工的內部備忘錄中表示，對明尼阿波利斯近期發生的事件感到「心碎」(Heartbroken)，並呼籲社會各界降溫、緩和緊張局勢。鉅亨網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
8大公股金控獲利創新高 「這一家」年終最多 兆豐金、第一金上看8個月
隨著年末將至，各行各業的年終獎金…民報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
聯華電子公佈2025年第四季財務報告
(記者謝政儒綜合報導)聯華電子股份有限公司今(28)日公佈2025年第四季營運報告，合併營收為新台幣618.1億元，較上季的591.3億元增加4.5%。與去年同期相比，本季的合併營收增加2.4%。20...自立晚報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
陳菊為何此時請辭監察院長獲准？藍青年質疑1事
監察院長陳菊2024年底因病住院治療迄今，一度傳出復原狀況良好，預計在農曆年前能夠出院。但是總統府今（28日）發布總統令指出「陳菊業已請辭，予以免職」。國民黨青年軍田方倫質疑表示，如今選戰即將開打，而這份辭呈偏偏選在政治敏感時刻「提出、獲准」？民進黨是否眼看選情可能遭受波及，才是趕緊讓陳菊「因病請辭」的真正原因？中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
TPU價量齊揚！外資大升聯發科目標價至2088元 法說會「4大焦點」一次看
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導IC設計大廠聯發科（2454）AIASIC業務傳出捷報，與Google合作的ASIC專案逐步進入收成期，首個專案預估今年可貢獻約10億美元...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
兩大技術催化！聯電總座估2026是另一成長年
[NOWnews今日新聞]聯華電子今（28）日舉行法說會，總經理王石指出，22奈米營收季增長達31%，創下歷史新高，預期22奈米需求的強勁動能，將持續支撐今年產品組合，而先進封裝與矽光子將成為新的成長...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 發表留言
F-16V執行潛力裝掛 馬尾女飛官現身意外成「嬌點」
空軍春節戰備，今（28日）執行潛力裝掛科目演練，完成裝掛後由飛官駕駛起飛捍衛領空，現場一名女飛官綁著馬尾現身，動作幹練帥氣，引發媒體關注。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 71則留言
67歲《五燈獎》廖偉凡消失台演藝圈20年！揭「年收300萬新身份」
67歲的廖偉凡曾主持經典歌唱節目《五燈獎》，近年鮮少在台灣公開受訪，昨晚出席演藝工會尾牙，看得出氣色紅潤、精神奕奕，訪問時的聲線依舊優雅好聽。他說自己相當注重養生，一週至少跑步4天，就算下雨也會在家超慢跑50分鐘以上。這3年他將生活重心幾乎全放在照顧臥病在床的百歲母親，但也到生技公司擔任顧問。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言