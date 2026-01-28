工研院把第三代半導體直接開進桶柑園 氮化鎵科技穿梭坡地扛累活

氮化鎵技術走出實驗室，化身果園裡「上山下田都能跑」的電動搬運車，這等搬運利器成了果農採收的新幫手。圖／工研院

說到農業科技，很多人腦中可能還停在無人機、感測器那一套，但工研院這次選擇一條更接地氣的路線直接走進果園。在新竹峨眉、芎林滿山滿谷的桶柑園裡，一台「上山下田都能跑」的電動搬運車，正在改變果農的採收日常，讓科技不只酷，別說還真的很有用。

你知道嗎？全台近五成的桶柑，其實都來自新竹縣的峨眉鄉與芎林鄉。每到農曆年前後，桶柑進入盛產期，看起來是豐收好消息，但對果農來說，卻也是一場體力硬仗。

桶柑多種在坡地，採收時得在陡坡、碎石路之間來回搬運，一籃一籃扛上來，對腰、對膝蓋都是長期消耗，再加上缺工問題，效率和安全都成了大挑戰。

於是，工研院乾脆把科技「直接開進果園」。他們把高效率的氮化鎵（GaN）功率元件，導入農務用電動搬運車的馬達驅動器。簡單講，就是跟你手上那顆充電又快又不燙的氮化鎵充電器一樣的技術路線，只是這次不是拿來充手機，而是拿來推進農業。

這顆第三代半導體一上車，效果立刻有感。馬達運作更省電、能耗下降，等於續航力直接升級；在坡地或狹小田間移動時，車子更穩、更耐跑。對果農來說，最實際的改變就是少出力、多安全，搶收工作時間一拉長，也不至於那麼傷身。

這種農業科技，不耍花俏，目的只有一個：就是讓農業職人輕鬆一點。果農不用再硬撐體力，採收更順，風險也降低，科技在這兒，絕不是炫技，而是真正的扛活兒。

從實驗室到果園，工研院這次示範了一件事：農業要升級，不一定要高大上，有時候，只要剛剛好地解決痛點，那就是厲害！



