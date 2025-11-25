工研院推動文化與科技跨域創新 獲亞太資通訊應用獎

（中央社記者張建中台北25日電）工研院今天宣布，獲得素有「資通訊界亞洲盃」之稱的2025亞太資通訊科技應用獎（ASOCIO Award），展現台灣在文化與科技跨域創新服務上的國際影響力。

工研院發布新聞稿表示，工研院長期以服務創新為核心，布局資通訊（ICT）、人工智慧（AI）、混合實境（XR）等前瞻技術，建立從技術研發、系統平台到場域驗證與商業模式的完整推動鏈，並以跨域共創模式推進文化與科技融合應用，打造具擴散力與永續性的創新服務生態。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑指出，「媒合藝術家及科研單位發展科藝創新實驗計畫」是自2018年起建構「敏捷式藝術科技研發平台」，推動科技藝術轉譯工程，幫助藝術家快速理解技術操作，並引導ICT人才從藝術思維中獲得非線性解題模式，將科研能量轉化為具文化價值的創新應用。

鄭仁傑說，「DOME花創聚樂部－XR樂齡文化科技體驗場域」，是公私協力於2025年在花蓮落成，設置XR及AI體驗設施，累積近20萬參訪人次，跨齡課程參與2781人次，提升樂齡數位素養並帶動社區及觀光創新。

鄭仁傑表示，工研院將持續深化文化創意與科技研發的鏈結，推動系統平台與場域商模整合，打造科技驅動的跨域共創生態，促進文化永續與產業升級。

工研院指出，亞太資通訊科技應用獎（ASOCIO Award）是亞太資訊服務業組織（ASOCIO）為推動軟體資服應用落地與產業數位轉型所設立的獎項，表彰會員代表的數位解決方案與應用標竿案例。每年吸引來自亞太地區24個經濟體、上萬件創新成果參賽，為亞太資通訊領域的重要獎項。（編輯：張良知）1141125