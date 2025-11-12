工研院推高效EC風扇 擺脫稀土依賴

工研院展示EC風扇核心驅控模組，已成功技轉傳恆綠能與聯昌電子。

面對全球能源價格波動與淨零轉型壓力，臺灣再添節能王牌！工研院近日攜手傳恆綠能科技與聯昌電子發表「廣域高效電子換向（EC）風扇」。技術採用工研院自研的「零稀土IE五永磁馬達」與「高效率無電解電容驅控平台」，打破稀土依賴，實現關鍵零組件自主製造，可讓空調、資料中心與半導體廠能源效率提升逾六成，每年節電逾一億五千萬度，相當於少蓋一座電廠。

工研院綠能與環境研究所所長劉志文十二日表示，根據國際能源機構報告，若各國在二○三○年前提升用能效率，能源需求可減少逾四成。工研院建構「廣域高效EC馬達技術平台」，開發三至四點五瓩零稀土IE五永磁馬達及無電解電容驅控器，累積多項專利成果。該技術突破高效率馬達仰賴稀土的限制，展現臺灣自主製造與能源安全實力，並已成功移轉至傳恆綠能，結合聯昌電子與終端設備夥伴，形成MIT節能產業鏈。

傳恆董事長黃愷弘指出，這款中高功率零稀土EC馬達採模組化設計，節能效益最高達六成，年產能達一萬台。未來將與聯昌合作推動MIT高效風扇品牌，讓節能成為產業轉型核心。