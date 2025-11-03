工研院揭2026十大新創趨勢 AI、海洋經濟、綠能成轉型3大主軸

【記者呂承哲／台北報導】在AI與淨零浪潮推動下，全球產業正歷經重組與洗牌。工研院今（3）日舉辦「眺望2026產業發展趨勢研討會」新創主題場，發布《2026十大新創趨勢》，聚焦AI、能源與海洋經濟三大領域，並邀請宏碁創辦人施振榮、國發會副主委詹方冠等產官代表對談，期盼凝聚跨界力量，加速臺灣創新轉型。

國發會副主委詹方冠指出，AI與淨零轉型已成全球焦點，政府將整合跨部會資源推動創新治理，打造臺灣「新成長曲線」。他表示，除持續推進Startup Island TAIWAN國際連結計畫外，國發會也透過「主題式百億基金」與「創業創新轉型基金」雙引擎挹注資金，帶動民間投資與轉型動能。另將推動「AI新十大建設」政策，涵蓋智慧應用、關鍵技術與數位基礎設施三大方向，協助產業迎接AI時代，打造新「護國群山」。

工研院協理蘇孟宗表示，在地緣政治與供應鏈重整背景下，新創已是提供產業解方的主角。臺灣具備資通訊優勢與創業熱情，若能結合DeepTech、資金與市場，將成為強化競爭力的關鍵。他指出，根據Startup Blink統計，截至2025年10月，臺灣共有1,134家新創入列全球生態系統，展現亮眼動能。工研院長期推動「育成中心」與「加速器」計畫，協助新創從研發走向商業化，未來將持續整合國內外育成資源，加速培育新興產業。

宏碁創辦人施振榮以「王道精神」為題指出，臺灣應從硬體製造走向軟硬整合，以文化與科技結合發揮全球競爭力。他強調，臺灣是海洋國家，應在AI與能源轉型中扮演積極角色，「淨零不只是挑戰，而是讓臺灣從能源輸入國轉為新能源技術輸出國的契機」。施振榮呼籲，以合作取代競爭、以內需帶動外銷，讓世界看見「Created with Taiwan」的新價值。

工研院發表的「2026十大新創趨勢」涵蓋科技基礎與產業應用兩面向：包括結合量子、半導體與通訊的「量無限」；AI算力推動新金融模式的「算金融」；開放API帶動智慧商務的「隨經濟」；淨零與海洋經濟下的「智船舶」；突破風能限制的「風創能」；運算與能源整合的「能共融」；聚焦國防新創的「鞏國防」；以仿生材料為核心的「軟機器」；提升供應鏈韌性的「強韌性」；以及AI重構創投與產業的「創世代」。

工研院指出，這十項趨勢反映全球產業再平衡，臺灣若能結合研發與資本優勢，將有望在新創浪潮中建立國際定位。

論壇現場多位新創代表分享趨勢觀察。Zettabyte財務長龍牧生指出，AI算力已啟動資本超級週期，企業競爭核心正轉向GPU效能與資產管理。beBit TECH執行長陳鼎文談到「代理經濟」，強調AI Agent正重新定義顧客體驗。保利馬執行長周顯光則表示，「智船舶」已成海洋經濟焦點，臺灣在AI與通訊整合具優勢。德國SkySails總經理Stephan Wrage展示高空風能應用成果，奇妙水循環材料董事長鄭品聰則介紹高活性再生橡膠技術，期盼臺灣在綠色材料供應鏈中占據關鍵角色。

