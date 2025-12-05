工研院攜國際夥伴 搶AI商機

工研院邀集國際領袖來臺，剖析AI推動全球醫療革新的最新趨勢。

AI 引領全球醫療邁入全新競爭格局，臺灣以醫療與科技的跨域整合量能持續受國際矚目。在經濟部產業技術司支持下，工研院舉辦「全球智慧醫療創新高峰會」，邀集美國食品藥物管理局FDA前局長Stephen Hahn、美國伊利諾大學醫院執行長Mark Rosenblatt、美敦力全球人工智慧長Rodolphe Katra、賽諾菲全球數位醫療副總裁Jared Josleyn，及泰國瑪希敦大學副校長Cherdchai Nopmaneejumruslers、Vectur LLC管理合夥人Seth Taylor等國際領袖來臺，剖析AI推動全球醫療革新最新趨勢，交流未來合作方向。

工研院生醫與醫材研究所所長莊曜宇五日表示，全球手術正快速邁向智慧化與自動化，從術前規劃、術中視野辨識到器械輔助操作與術後資料生成，AI已成驅動手術變革的核心動能。臺灣在大數據分析、精密機械製造、ICT/AI 技術與臨床驗證等領域具備整合優勢，工研院以此為基礎，從研發、臨床到產業鏈布局逐步推進，打造具在地實證能力且能向全球擴散的智慧手術示範場域，其與國際大廠在臺建立深化合作，帶動國內業者加速進入國際供應鏈。

在政府支持下，工研院同步推進智慧手術的跨國合作布局，並與美敦力、比利時微電子研究所等國際大廠建立長期互動，將微創手術系統與AI臨床決策作為核心研發方向，打造下一階段醫療科技的關鍵技術基礎。