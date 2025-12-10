工研院攜大廠 打造AI智慧眼鏡

工研院昨（十）日表示，在經濟部產業發展署大力支持下，工研院整合AI與五G科技的新世代顯示器技術，攜手錼創顯示科技、追風科技打造出國內首支「彩色高解析Micro LED AI智慧眼鏡」，並於國立臺灣科學教育館「半導體未來館」舉辦成果發表，向民眾展示體驗技術亮點與應用情境。由於具備超高解析度、高亮度、低能耗等特性，畫面精細度是市售產品的六倍，亮度則是五至十倍，甚至在太陽下也能自在使用，預計開創智育領域新應用，更有望大幅提升民眾沉浸式的視聽體驗。

工研院電子與光電系統研究所所長張世杰表示，工研院長期深耕Micro LED技術研發及應用，為加速AR智慧眼鏡落地驗證，此次攜手Micro LED領導廠商「錼創顯示科技」與AR眼鏡廠商「追風科技」，打造國內首支「彩色高解析Micro LED AI智慧眼鏡」。

該技術實現兼具超高畫質、高亮度特點，讓AR裝置擁有優異的顯示效果，並結合AI和AR的功能，在真實世界中疊加數位資訊，從而創造出更智能化的互動與應用，可進一步應用在醫療、教育、工業製造等領域提供即時的輔助和指引，並提升工作效率和精準度，進而提升服務效率且能寓教於樂，期望此次攜手業者一同技術創新與突破，帶動智慧穿戴與元宇宙的蓬勃發展。