工研院攜手國際權威機構 標竿臺灣AI發展路徑推動產業升級

工研院「AI驅動臺灣產業國際論壇」邀請兩大國際權威AI研究與評比機構代表來臺，與國內產官學研界共同交流，聚焦臺灣AI發展的策略方向與行動路徑。（工研院提供）

記者彭新茹／新竹報導

工研院日前舉辦「AI驅動臺灣產業國際論壇」，並邀請英國觀察家報及 Oxford Insights 兩大國際權威AI研究與評比機構代表來臺，與國內產官學研界共同交流，聚焦臺灣AI發展的策略方向與行動路徑。

工研院表示，與會各界指出，AI發展具高度前瞻性與系統整合特性，必須要積極且穩定的預算和資源支持，才能確保相關政策持續推進，並成為帶動臺灣 AI 應用深化與產業轉型的重要動能。

工研院協理蘇孟宗表示，臺灣長期累積的半導體、精密製造與系統整合能量，使AI不僅停留在雲端與模型層次，而是具備走入產線、設備與實際場域的條件，成為推動產業升級的重要關鍵。未來AI競爭的關鍵在於誰能將AI真正落實於產業場域，做到可持續、可擴散，並兼顧安全與信任。

工研院資深專家陳維超透過實際技術成果，說明AI落地應用所面臨的挑戰與解方。他指出，AI從模型走向實際場域時，常面臨感知不完整與系統整合複雜等問題，僅依賴生成式AI或大型模型，仍難以直接應用於真實產業環境。對此，工研院近年聚焦發展「具身智慧」，透過整合感測、模型與控制系統，使AI能在動態環境中即時理解情境並回應指令，並以機器人行動控制技術展示大型視覺語言模型與硬體控制系統的深度整合，讓機器人在複雜場域中進行安全且精準的動作決策。他表示，這類結合模型、數據與硬體的系統能力，是臺灣在全球AI競爭中極具差異化的技術優勢，也有助於加速製造、物流及服務型機器人等應用落地。

與會產業代表也針對AI戰略定位、數據治理與產業機會進行交流，認為臺灣在物理AI、數值模擬、關鍵零組件與邊緣運算等領域具備長期累積優勢，若能進一步整合數據、模型與實體系統，將有助於在全球供應鏈重組趨勢中，開拓新的應用與市場機會。