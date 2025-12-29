工研院攜手國際權威機構 標竿臺灣AI發展路徑

工研院「AI驅動臺灣產業國際論壇」，邀請兩大國際權威AI研究與評比機構代表來臺，與國內產官學研界共同交流，聚焦臺灣AI發展的策略方向與行動路徑。

▲工研院「AI驅動臺灣產業國際論壇」，邀請兩大國際權威AI研究與評比機構代表來臺，與國內產官學研界共同交流，聚焦臺灣AI發展的策略方向與行動路徑。

面對全球人工智慧技術快速演進與產業競爭格局持續重塑，臺灣如何強化AI應用能量與國際競爭力，成為關鍵發展課題。在經濟部技術司指導下，工研院舉辦「AI驅動臺灣產業國際論壇」，並邀請英國《觀察家報》（The Observer）及 Oxford Insights 兩大國際權威AI研究與評比機構代表來臺，與國內產官學研界共同交流，聚焦臺灣AI發展的策略方向與行動路徑。與會各界指出，AI發展具高度前瞻性與系統整合特性，必需要積極且穩定的預算和資源支持，才能確保相關政策持續推進，並成為帶動臺灣AI應用深化與產業轉型的重要動能。

依據《全球AI指標報告》（Global AI Index 二O二五）顯示，臺灣在九十三個受評國家中排名第十六名，較前一年上升五名，其中「基礎設施」高居全球第七名、「政府政策」名列第八名，反映臺灣在全球半導體供應鏈中的關鍵地位，其硬體與製造體系已成為支撐全球AI發展的重要基礎，並具備良好的數位環境與政策支持。國際專家指出，臺灣在硬體與基礎設施上的既有優勢，已為AI發展奠定良好起點，但國際競爭的關鍵在於能否持續累積後續動能。相較其他主要國家近年透過中長期預算支持，系統性推動AI人才、資料與應用擴散，臺灣未來若能維持政策與資源投入的連續性，將更有機會把既有排名轉化為實質影響力與產業規模。

經濟部產業技術司司長郭肇中指出，人工智慧已成為推動全球產業升級與國家競爭力重塑的關鍵力量，臺灣在半導體與硬體製造領域累積的優勢，是發展AI應用的重要基礎。技術司的核心任務在於讓研發成果真正「落地產業、創造價值」。

工研院協理蘇孟宗表示，未來AI競爭的關鍵，不在於誰擁有最大模型，而在於誰能將AI真正落實於產業場域，做到可持續、可擴散，並兼顧安全與信任，這正是臺灣深化軟硬整合、發展應用導向AI的重要機會。