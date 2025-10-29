工研院攜手故宮運用AI生成技術 讓經典名畫穿越時空

生活中心／黃兆康、林詠琪、嚴凱 台北報導

生成式AI浪潮，這回席捲藝術領域，工研院攜手故宮，以及北美館、南美館、陳澄波基金會等藝術機構，打造AI藝廊，把台灣經典的畫作，搭配故宮文物，或是現代城市地景，打造出結合科技與藝術的沉浸式互動體驗。

人氣國寶肉形石，帶著翠玉白菜，出現在李石樵老師，1945年的作品"市場口"，工研院攜手故宮，打造AI藝廊，運用生成式AI，讓台灣經典畫作動起來，跟文物來場，穿越時空的驚喜合體。

另外還有，郭雪湖的"南街殷賑"，描繪大稻埕的熱鬧景象，下一秒融合台北101大樓，展現古今城市多元風貌。

這回AI藝廊，有故宮、北美館等8個藝文機構加入，動畫也在大阪世博techworld亮相，深獲好評。





工研院攜手故宮打造「AI藝廊–城市畫卷」新媒體展件。（圖／工研院提供）









故宮院長蕭宗煌說：「我們透過一個AI的深沉式學習，讓這些藝術家的作品，跟故宮的作品融合之後，也跟台灣現在的整個城市的街景，跟整個風景地貌做一個結合，我想這是故宮的新嘗試。」

工研院操作人員說：「現在要開始生成清明上河圖的風格影片，在這個過程中我們都會下一些提示詞。」

工研院攜手故宮打造「AI藝廊–城市畫卷」新媒體展件。（圖／民視新聞）









工研院服務系統科技中心經理施香蘭說：「用文化藝術的方式，在AI的呈現，最主要是我們也大概經營了兩三年，最特別就是說在整個動態的影音，它可以連續性就像電影般，還有我們就是也做到可被控制性，就是說之前的一些這種GAI的技術，它其實可被控制性這一塊也是很難。」

